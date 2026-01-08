Milan-Genoa, Leao salva Allegri nel finale: Stanciu sciupa tutto

Termina 1-1 al Meazza tra Milan e Genoa. A decidere la gara la rete dell’ex di Colombo e il gol nel finale di Rafael Leao. Allo scadere Stanciu ha sprecato il rigore del possibile 1-2 Genoa calciando alto.

E’ terminata 1-1 l’ultima gara della 19^ giornata di Serie A tra Milan e Genoa. Ad aprire le marcature nel primo tempo il Grifone con l’ex Colombo. Nella ripresa prima il pareggio di Leao e allo scadere l’errore dal dischetto di Stanciu ha salvato i rossoneri.

Colombo la sblocca

7 minuti e Gabbia pericoloso. Cross di Bartesaghi e colpo di testa del centrale, Leali salva. Al 9′ ancora Milan pericoloso. Pavlovic anticipa Ostigard su cross di Saelemaekers ma non trova la porta. Genoa pericoloso al minuto 18. Norton-Cuffy trova Martin che non riesce però a servire compagni liberi in area. Al 29′ il Grifone passa in vantaggio. Cross al centro di Malinovskyi e girata perfetta di Colombo che anticipa Gabbia per lo 0-1 del Genoa. 2 minuti e lo stesso Gabbia sfiora il gol. Cross di Pavlovic colpo di testa del centrale disturbato da Thorsby che termina a lato. Al 36′ palla perfetta per Fofana da parte di Saelemaekers, il francese si inciampa e spreca l’1-1. Prima frazione che termina 0-1 Genoa.

Leao pareggia, Stanciu spreca l’1-2

Fuori subito Fofana, dentro Loftus-Cheek. Al 59′ il Milan pareggia con Pulisic. Gol annullato dopo revisione VAR, per fallo di mano dell’attaccante che aveva spinto il pallone in porta con l’arto. Al 65′ chance rossonera. Bartesaghi incrocia su assist di Loftus ma non trova la porta. Tra il 72′ e il 73′ ancora Milan pericoloso. Prima con Bartesaghi e poi cojn Loftus-Cheek, salva Leali. Altra parata del portiere rossoblù al 77′ su Pulisic. Murati prima Rabiot e poi Pulisic al 85′. Un minuto e Leao schiaccia di testa senza trovare la porta. Miracolo di Leali al 87′. Conclusione al volo di Pulisic sulla quale il portiere del Genoa fa un miracolo. Pari Milan al 92′. Leao pareggia di testa su sviluppi di corner. Rigore Genoa al 95′. Fallo di Bartesaghi su Ellertsson. Dal dischetto si presenta Stanciu che calcia però alto. Termina 1-1. Genoa che cestina 2 punti fondamentali. Milan secondo a -3 dall’Inter.

Le parole di Allegri

Max Allegri ha commentato così il pareggio 1-1 contro il Genoa: “Di questa partita prendiamo il positivo. Loro bravi a chiuderci, ma hanno avuto subito 2-3 situazioni favorevoli per segnare. Loro poi sono calati, noi siamo cresciuti di intensità. Dobbiamo migliorare nella gestione di queste partite. Serve la pazienza a livello psicologico per costruire 1/2 azioni importanti senza esporsi a contropiede. Colombo bravo, ma è anche un po’ scivolato in quella situazione. Se non fai gol, non devi prendere gol.” Ancora Allegri: “Siamo stati fortunati alla fine che loro hanno sbagliato il rigore. Leao? Poteva far meglio ma non sta benissimo“.

Le parole di De Rossi

Così il tecnico del Genoa: “Pareggio giusto, loro non meritavano di perdere, ma noi meritavamo forse la vittoria. Quando finisce così la partita l’amarezza è tanta.

Il rigorista? Prima della partita ne indico di solito due, che in quel momento erano stati sostituiti. È stata una mia scelta far tirare Stanciu. Il calcio è questo: si sbaglia. Mi dispiace tanto per il ragazzo“.