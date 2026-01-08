Va al PSG la Supercoppa di Francia. Gli uomini di Luis Enrique, ad un passo dal ko la riprendono allo scadere e la vincono ai rigori. Beffa finale per il Marsiglia di Roberto De Zerbi.

Quattordicesima Supercoppa di Francia per il PSG nella propria storica: Ramos aggancia il Marsiglia allo scadere, poi Chevalier si esalta nella serie dei rigori. Altro trofeo per il PSG che, poche settimane dopo aver conquistato la Coppa Intercontinentale, può fregiarsi anche della vittoria della Supercoppa di Francia. Una beffa totale per De Zerbi e il suo Marsiglia che al 95′ si trovavano avanti 1-2 e momentaneamente campioni. Gara che aveva sbloccato proprio il PSG con Dembélé al 13′. Nella ripresa al 76′ il rigore di Greenwood e al 87′ l’autorete di Pacho sembravano aver indirizzato la Supercoppa verso Marsiglia ma la rete al 95′ di Goncalo Ramos ha freddato le speranze di Roberto De Zerbi, ko poi ai rigori.

PSG, supercampione di Francia: beffa Marsiglia

Nulla da fare per il Marsiglia di Roberto De Zerbi, raggiunto proprio sul più bello e quando lo smacco ai rivali sembrava cosa fatta. Fatali i calci di rigore conclusivi, epilogo inevitabile alla luce del 2-2 maturato al termine dei tempi regolamentari della sfida andata a scena nel Kuwait. In gol Dembélé e Ramos per il PSG, Greenwood e autorete di Pacho per il Marsiglia nei 90 regolamentari. Ai rigori decisivi gli errori di O’Riley e Hamed Traoré per il Marsiglia e le parate di Chevalier. Non basta il penalty di Murillo. Per il PSG segnano tutti, Ramos, Vitinha, Mendes e Doué. Nella pima frazione chiusa in vantaggio dalla squadra di Luis Enrique, a segno al tredicesimo minuto con Dembélé. Recupero di Vitinha e passaggio per l’ex Borussia Dortmund, freddo nel superare Rulli con un pallonetto preciso che ha spezzato l’equilibrio.

Nella ripresa Qualche minuto dopo aver rischiato di subire il 2-0, il Marsiglia ha trovato la forza di rimettere le cose a posto con uno dei suoi uomini più attesi: Mason Greenwood. Inglese in goal dal dischetto, su rigore concesso per un fallo ai suoi danni di Chevalier, in ritardo nell’intervento. All’87’ ecco addirittura il sorpasso: stavolta a far male a Chevalier è il fuoco amico di Pacho, autore di un autogoal nel tentativo di anticipare Aubameyang. A pochi secondi dal triplice fischio è però Ramos a fare 2-2: tocco ravvicinato e supplemento dal dischetto necessario per decretare la squadra regina. Ai rigori il trionfo del PSG, quattordicesima Supercoppa Francese della propria storia.