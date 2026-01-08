Va al PSG la Supercoppa di Francia. Gli uomini di Luis Enrique, ad un passo dal ko la riprendono allo scadere e la vincono ai rigori. Beffa finale per il Marsiglia di Roberto De Zerbi.
PSG, supercampione di Francia: beffa Marsiglia
Nulla da fare per il Marsiglia di Roberto De Zerbi, raggiunto proprio sul più bello e quando lo smacco ai rivali sembrava cosa fatta. Fatali i calci di rigore conclusivi, epilogo inevitabile alla luce del 2-2 maturato al termine dei tempi regolamentari della sfida andata a scena nel Kuwait. In gol Dembélé e Ramos per il PSG, Greenwood e autorete di Pacho per il Marsiglia nei 90 regolamentari. Ai rigori decisivi gli errori di O’Riley e Hamed Traoré per il Marsiglia e le parate di Chevalier. Non basta il penalty di Murillo. Per il PSG segnano tutti, Ramos, Vitinha, Mendes e Doué. Nella pima frazione chiusa in vantaggio dalla squadra di Luis Enrique, a segno al tredicesimo minuto con Dembélé. Recupero di Vitinha e passaggio per l’ex Borussia Dortmund, freddo nel superare Rulli con un pallonetto preciso che ha spezzato l’equilibrio.
Nella ripresa Qualche minuto dopo aver rischiato di subire il 2-0, il Marsiglia ha trovato la forza di rimettere le cose a posto con uno dei suoi uomini più attesi: Mason Greenwood. Inglese in goal dal dischetto, su rigore concesso per un fallo ai suoi danni di Chevalier, in ritardo nell’intervento. All’87’ ecco addirittura il sorpasso: stavolta a far male a Chevalier è il fuoco amico di Pacho, autore di un autogoal nel tentativo di anticipare Aubameyang. A pochi secondi dal triplice fischio è però Ramos a fare 2-2: tocco ravvicinato e supplemento dal dischetto necessario per decretare la squadra regina. Ai rigori il trionfo del PSG, quattordicesima Supercoppa Francese della propria storia.