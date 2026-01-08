Trepy che storia: gol all’esordio per il 2006 del Cagliari

Una storia bellissima quella di Yael Trepy, da protagonista con la Primavera del Cagliari, allenato da Pisacane. A bomber decisivo all’esordio in Serie A sempre sotto la guida del tecnico Campano.

Dalla rete del 3-0 nella finale della Coppa Italia Primavera 2025 vinta contro il Milan all‘Arena Civica Gianni Brera al primo gol in Serie A contro la Cremonese. La storia di Yael Trepy è meravigliosa. L’ultimo weekend aveva visto l’attaccante segnare ancora, una rete spettacolare, contro il Frosinone nel Campionato Primavera. Un gol premiato da noi di Sportitalia come il il più bello del turno. L’esordio in Serie A è stato il giusto premio per un calciatore, classe 2006′ che sta facendo benissimo. Il gol la naturale conseguenza del suo talento e del rapporto nato in Primavera e cresciuto in prima squadra con Fabio Pisacane.

Cagliari, esordio con gol per Trepy

Un esordio reso ancor più memorabile dal primo gol in Serie A. La rete, bellissima del 2-2 per il Cagliari contro la Cremonese. Yael Trepy ha fatto il suo ingresso in campo al minuto 84′ al posto di Gabriele Zappa sul risultato di 2-1 per la Cremo. 4 minuti dopo l’attaccante classe 2006′ ha tagliato benissimo e ha superato Audero per la rete che è valsa il 2-2 finale e la rimonta per i Sardi che hanno così centrato un punto fondamentale nella lotta salvezza. Lo scorso 9 Aprile, Trepy era stato protagonista nella vittoria del suo Cagliari Primavera a pochi chilometri da Cremona. All’Arena Civica Gianni Brera di Milano, l’attaccante aveva infatti segnato il gol dello 0-3 sul Milan nella finale di Coppa Italia Primavera, suggellando il successo dei suoi. Nell’ultimo weekend Trepy ha segnato un gol meraviglioso contro il Frosinone che gli è valso il premio di rete più bella dell’ultima giornata secondo noi di Sportitalia. Gol da lui commentato per i social.

Le parole di Trepy

Così Yael Trepy dopo il gol del pari e l’esordio in Serie A: “Una serata da sogno, sì. Speravo in questo e lo sogno sempre, l’ho sempre sognato. Cosa posso dire? Che ci ho sempre creduto. Ho sempre creduto che la partita poteva ribaltarsi e che con il mio contributo siamo riusciti a recuperare questo gran punto che ci serve tanto, perché ci dobbiamo salvare. L’emozione, certo, con i tifosi, con la squadra, la fiducia che mi hanno dato tutti e vi ringrazio tutti“.

Cremonese-Cagliari 2-2, un tempo a testa

Pronti via e al 4′ Johnsen la sblocca. Errore di Mina che si fa portar via palla da Vardy. Bravo l’inglese a servire Johnsen per la rete dell’1-0. Raddoppio Cremonese al 29′. In gol Jamie Vardy. L’inglese colpisce di testa per Bonazzoli che lo serve poi da sinistra verso destra. Vardy controlla e batte Caprile per il gol del 2-0 lombardo. Al 43′ chance Cagliari. Rodriguez stacca su sponda di Luperto ma Audero salva alla grande.

Al 51′ il Cagliari la riapre. Combinazione Adopo-Borrelli con il centrocampista che controlla e da buona posizione batte Audero per la rete del 2-1. Al 69′ il Cagliari pareggia con Esposito ma la rete è in fuorigioco. Al 86′ super chance per i sardi. Mazzitelli controlla e calcia. Miracolo di Audero. 2 minuti e Mazzitelli ispira il pari. Trepy si lancia in profondità, il 2006′ controlla e batte Audero. 2-2. Termina così Cremonese beffata. Cagliari che guadagna un punto pesante.