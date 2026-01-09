Tutte le notizie di calciomercato oggi giovedì 8 gennaio 2026. Da Taylor a Raspadori: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato.

0.00 Juventus, proposto da intermediari Thiago Almada dell’AtleticoMadrid, per ora un’idea. Per Chiesa, che resta nei radar, deve esserci unità di intenti a prescindere dalla formula. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23.25 Atletico Madrid, Raspadori è rimasto tutta la gara in panchina nella semifinale della Supercoppa Spagnola contro il Real Madrid.

22.52 Così il nostro Alfredo Pedullà su Giovane: “E’ normale che il mercato faccia la differenza, anche per questo Giovane è andato in panchina contro il Napoli. Comunque il Verona lo cederebbe se arrivasse un’offerta giusta“.

22.50 Così il nostro Alfredo Pedullà su Toth e sul mercato della Lazio: “Esclusiva Toth, data già ieri, porterà e produrrà nuovi contatti nella notte. Piace alla Lazio che non vuole spendere 14-15 ma 11-12 più bonus. Vi confermo anche che Timber, centrocampista del Feyenoord ha avuto contatti con il suo club, è in scadenza piace alla Lazio. Piace Fabbian, Marusic ha rinnovato 2028 con opzione 2029. Isaksen non è blindato anzi. Su Belahyane c’e sempre il Torino e una pista estera“.

Lazio, ufficialmente ceduto Guendouzi

22.30 Così la Lazio sul proprio sito: “La S.S. Lazio informa di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Mattéo Guendouzi al Fenerbahçe SK. Guendouzi, acquistato nell`estate 2023 dall` Olympique de Marseille, lascia i biancocelesti dopo aver collezionato 111 presenze e segnato 6 gol”.

22.00 Fabian Ruiz, il Galatasaray ci prova. Il centrocampista del PSG è finito nel mirino del club turco, in cerca di un rinforzo a centrocampo. Fonti turche confermano l’interesse concreto del Galatasaray per l’ex Napoli. Vedremo se nelle prossime ore ci sarà l’affondo per il giocatore. Il vicepresidente Kavukçu e Luis Campos starebbero trattando per il futuro dello spagnolo. Riporta così sul suo sito il nostro Alfredo Pedullà.

21.00 La Lazio accoglie Taylor nella Capitale. Come vi abbiamo raccontato ieri il giocatore è arrivato dall’Ajax dopo una trattativa spedita, nelle prossime ore seguiranno le visite mediche di rito e poi la firma sul contratto che legherà il giocatore alla Lazio. Così il nostro Alfredo Pedullà.

20.05 Lazio, ufficiale il rinnovo di Marusic. Il terzino ha prolungato il suo contratto con la società biancoceleste fino al 2028. Così il suo agente Jankovic: “Dopo un anno di trattative per il prolungamento del contratto, si è raggiunto un accordo di reciproca soddisfazione e Adam ha prolungato il suo contratto con la Lazio fino al 2028”.

Ufficiale, Valentin Carboni al Racing Club

20.00 Con un post sui propri social, il Racing Club ha annunciato l’arrivo dall’Inter di Valentin Carboni. Così il Racing sul proprio sito: “Valentín Carboni ha firmato il suo contratto con il Racing, con cui sarà legato per una stagione, senza alcun costo né opzione di acquisto da parte dell’Inter di Milano, proprietaria del suo cartellino“.

19.10 Bento si avvia a grandi passi a diventare il nuovo portiere del Genoa. Dopo i tentativi per Perin e le scarse possibilità (come raccontato) di arrivare a Mandas, il club rossoblù ha ormai raggiunto gli accordi sia con l’Al-Nassr che con l’entourage dello specialista brasiliano classe 1999. Nelle prossime ore il club rossoblù conta di mettere Bento a disposizione di De Rossi. Così riporta in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà.

18.25 Intervenuto ai microfoni di DAZN, Guido Angelozzi, ds del Cagliari, ha confermato l’interesse per due centrocampisti: “Nicolussi Caviglia e Lovric sono due giocatori che stiamo seguendo. Non ci sono solo loro, abbiamo anche altre alternative. Ci serve un centrocampista e stiamo ragionando anche insieme al mister“.

17.45 Secondo quanto riportato da Juventusnews24, Federico Chiesa starebbe spingendo per il ritorno alla Juventus. Un’operazione che potrebbe permettere all’attaccante di riconquistarsi anche un posto con la maglia della Nazionale. Al Liverpool, infatti, lo spazio per Chiesa è sempre meno.

17.40 Mattéo Guendouzi è atterrato in Turchia. Il centrocampista ex Lazio passa al Fenerbahce. Ecco le prime immagini del suo arrivo in Turchia:

16.47 Il calciatore Omri Gandelman, centrocampista classe 2000, è stato autorizzato dal proprio club KAA Gent a raggiungere Lecce nella mattinata di domani. Nella stessa giornata il calciatore si sottoporrà alle visite mediche di rito.

16.45 Esclusiva: Sadik Fofana, centrocampista del Grazer al Lecce. Accordo totale, siamo in chiusura. Così il nostro Alfredo Pedullà.

14.30 Ora è ufficiale: come annunciato due giorni fa da Alfredo Pedullà, Petar Ratkov è un nuovo attaccante della Lazio di Sarri.

13.30 Come riferito da Alfredo Pedullà, perfezionato Raspadori , la Roma deciderà su Baldanzi : la Fiorentina è in pressing da giorni, il Verona lo vorrebbe prendere in un’operazione che coinvolga Giovane anche per l’estate. Ma su Giovane c’è anche l’Atalanta : il Verona chiede 20 milioni. Perfezionato #Raspadori, la #Roma deciderà su #Baldanzi: la #Fiorentina è in pressing da giorni 👇 il #Verona lo vorrebbe prendere in un’operazione che coinvolga #Giovane anche per l’estate. Ma su Giovane c’è anche l’#Atalanta: il #Verona chiede 20 milioni https://t.co/XgPwiJRpln — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 8, 2026

13.30 Accelerata dell’Atalanta in queste ore per Giovane, attaccante del Verona. Dopo la partenza di Brescianini la Dea si tuffa sul brasiliano in forza ai gialloblu.

12.41 Esclusiva di Alfredo Pedullà: la Lazio su Timber , centrocampista classe 2001 in scadenza di contratto con il Feyenoord . C’è concorrenza, ma dalle ultime ore anche la Lazio è su di lui.

12:00 Nuova pretendente per Kristjan Asllani. Dalla Spagna si è mosso il Girona per il centrocampista del Torino in prestito dall’Inter: lo rivela Marca.

11:25 Giornata di visite mediche per Antoine Semenyo con il Manchester City. Dopo aver salutato il Bournemouth con il gol vittoria contro il Tottenham, firmerà un contratto con i Citizens fino a giugno 2031.

Brescianini alla Fiorentina

11:15 Alfredo Pedullà: “Brescianini alla Fiorentina in chiusura”.

10:55 Alfredo Pedullà: “Lescano: il Brescia ha rilanciato, distanza minima con l’Avellino, c’è il sì dell’attaccante. Oggi nuovi dialoghi per chiudere”.

10:30 Matteo Guendouzi saluta la Lazio: “Volevo fare questo piccolo video per ringraziarvi. Ringraziarvi per tutto l’amore che mi avete dato dal primo giorno all’aeroporto. Me lo ricordo bene. Siete davvero un popolo straordinario, meritate solo felicità. Meritate tutte le cose del mondo. Spero davvero che la Lazio possa vincere dei trofei, perché la Lazio merita molto di più di quello che stiamo facendo in questa stagione. Questo è sicuro. Ma comunque, voi meritate davvero qualcosa di grande.”

10:00 Alfredo Pedullà: “Alfonso Pedraza nuovo terzino sinistro della Lazio. Ci sono gli accordi totali per giugno, a parametro zero, si potrebbe anticipare entro questa sessione di mercato se si trovasse la soluzione per Nuno Tavares e il club biancoceleste lavorerà in tal senso. Con un indennizzo tra 800 mila euro e un milione Pedraza potrebbe liberarsi a gennaio, ma dipenderà da Tavares”.

Sfida Torino-Cremonese per Marianucci

9:50 Alfredo Pedullà: “Luca Marianucci è il primo nome per la difesa del Torino ds quasi 20 giorni, ve lo abbiamo raccontato in esclusiva il 21 dicembre. Da allora la situazione ha avuto diverse evoluzioni: i granata stanno continuando a seguire David Ricardo del Botafogo e nel giro di 24-48 ore dovranno decidere se accettare un diritto di riscatto alto come chiede il Napoli. Per la verità è stato il Toro a non volere il prestito secco, il club azzurro ha accettato ma pretende una cifra tra i 15 e i 20 milioni. La Cremonese, in quota da prima di Natale come raccontato, ha accettato il prestito secco fino a giugno, presto arriveremo a una decisione”.

9.45 Raffica di mercato di Alfredo Pedullà: “Fabbian: la Lazio vuole lavorare e provare per Toth, il Bologna chiede 15 milioni più bonus. Se esce il Bologna proverà per Fazzini. Per Maldini la Lazio ha preso tempo, nelle prossime ore aggiornamento. E l’Atalanta lavora per Brescianini alla Fiorentina“.

9:35 Alfredo Pedullà: “Giacomo Raspadori ha dato apertura alla Roma. L’attaccante dell’Atletico Madrid è in Arabia per la Supercoppa Spagnola ma i Friedkin ora contano di chiudere in breve tempo dopo il vertice di mercato”.

9:20 Matias Vina è del River. L’ex Roma riparte dall’Argentina: si trasferisce in prestito dal Flamengo, è ufficiale.

9:00 Dall’Inghilterra rivelano come Jhon Lucumì sia finito nel mirino del Manchester City: l’emergenza in difesa della squadra di Guardiola e il contratto in scadenza del colombiano con il Bologna fino al 2027 rendono il centrale una possibilità.



8:30 Il centrocampista francese Mateo Guendouzi dopo aver salutato i tifosi della Lazio all’Olimpico nell’ultimo match casalingo è atteso a Istanbul in giornata per sostenere le visite mediche con il Fenerbahce.

8:15 Il portiere della Fiorentina, Tommaso Martinelli, si trasferisce alla Sampdoria in Serie B dove giocherà per i prossimi sei mesi in prestito.

Lazio, via Guendouzi dentro Taylor

8:00 Il presidente del Torino, Urbano Cairo, dopo la sconfitta contro l’Udinese a proposito del mercato: “Stiamo lavorando. Petrachi è molto attivo, ha tanta carne al fuoco. Dire cosa faremo è prematuro, ma stiamo lavorando con molta velocità e speriamo di chiudere presto. Questo è l’obiettivo”.

7:45 Taylor alla Lazio: le cifre svelate da Alfredo Pedullà: 15 milioni di euro più 2-3 di bonus.

7:30 Il presidente della Lazio, Claudio Lotito dopo il pareggio contro la Fiorentina: “Guendouzi ha deciso di andare via, lo capiamo perché la Lazio non gioca le coppe. Lui voleva tornare in Nazionale e dunque fare un’esperienza diversa. In sostituzione di lui abbiamo preso un giocatore che è il numero 10 dell’Ajax (Taylor, ndr.), molto più giovane e qualitativamente molto forte. Il mercato non è chiuso, stiamo lavorando. Vogliamo ringiovanire la rosa”.