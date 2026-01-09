Tutte le notizie di calciomercato oggi venerdì 9 gennaio 2026. Da Raspadori a Giovane: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato.

Ultime in aggiornamento:

12:41 In Serie B doppio colpo per il Bari: ufficiali Stabile e De Pieri.

12:09 Fiorentina, Brescianini si trova già al Viola Park: il centrocampista lavora per essere disponibile già domenica contro il Milan.

12:07 Napoli, in caso d’addio di Lorenzo Lucca, Ferguson della Roma potrebbe essere un’opzione.

11:45 Test fisici al Viola Park per Marco Brescianini con la Fiorentina.

11:20 Hellas Verona FC comunica di aver acquisito gratuitamente – a titolo definitivo – da Sport Club Corinthians Paulista, con una percentuale sulla futura rivendita, le prestazioni sportive del portiere brasiliano Arthur Borghi, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2029.

11:10 Daniele De Rossi, allenatore del Genoa sul portiere Nicola Leali, dopo la partita contro il Milan: “Gli ho detto qualche giorno fa che avremmo preso un altro portiere, era vero che volevo Perin. Non è facile per lui gestire quel tipo di pressione, ma sono contento per lui. Io devo cercare di migliorare la squadra: non è detto che ne arriverà uno più forte di lui, ma in alcuni momenti mi serve più serenità”.



11:00 Terminate le visite mediche di Taylor alla Lazio.

10:30 Omri Gandelman è atterrato all’aeroporto di Brindisi e si sta dirigendo a Lecce, dove in giornata svolgerà le visite mediche.

10:10 Ora è ufficiale! Antoine Semenyo al Manchester City per 75 milioni di euro. Contratto quinquennale.

10:07 Alfredo Pedullà: “Fofana al Lecce: operazione chiusa ieri pomeriggio”.

10:05 Alfredo Pedullà: “Jacopo Sardo, centrocampista classe 2005 ex Lazio, giocherà per Milan Futuro. I rossoneri lo seguivano con grande interesse dai tempi del suo trasferimento in Germania, un anno e mezzo fa”.

Juve, mercato in evoluzione: spunta Bernardo Silva

10:00 Da Tuttosport rimbalza la voce secondo cui gli agenti avrebbero proposto alla Juventus Dovbyk per rinforzare l’attacco. Nel mirino dei bianconeri ci sono anche Chiesa e Senesi: per l’italiano il Liverpool apre a una cessione a titolo definitivo (offerta da 12 milioni di euro, ndr.), mentre per l’argentino la dirigenza vorrebbe anticipare l’operazione a gennaio, con il difensore in scadenza con il Bournemouth in estate. Da valutare il futuro di Vlahovic, sempre più vicino a lasciare la Vecchia Signora a parametro zero.

9:50 Secondo l’edizione odierna de La Stampa la Juventus sarebbe sulle tracce di Bernardo Silva: il trequartista è in scadenza con il Manchester City a giugno.

9:45 Eintracht Francoforte scatenato: arriva dal Nottingham Forest l’attaccante francese Kalimuendo

9:30 Valencia, ufficiale il ritorno di Sadiq. L’ex Roma ha firmato un contratto fino al 2028.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Joan Cancelo will have his medicals in Barcelona on Friday. — @mundodeportivo pic.twitter.com/EWXfmSOyBA — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) January 8, 2026



8:30 Il presidente del Barcellona, Joan Laporta su Joao Cancelo al programma TV3 ‘Fanzone’: “Un altro successo di Deco. Hansi (Flick, ndr.) ha benedetto l’operazione”. Con la squadra impegnata per la finale di Supercoppa Spagnola contro il Real Madrid in Arabia Saudita, il portoghese si sottoporrà oggi alle visite mediche come raccontato da Mundo Deportivo per poi allenarsi alla Ciutat Esportiva.

8:30 Alfredo Pedullà: “Giovane è nel radar Roma da novembre. Dal suo futuro dipende quello di Baldanzi che il Verona prenderebbe subito ma c’è anche la Fiorentina (e il Genoa sullo sfondo)”.

8:20 Alfredo Pedullà: “Il Torino è molto attivo sul mercato. Ma non ha presentato alcuna offerta per Arthur Cabral, ex Fiorentina attualmente in forza al Botafogo. Il profilo è stato proposto, ma nessuna mossa fin qui e non è così scontato che ci sarà. Il club granata intanto sta andando avanti sia per il terzino sinistro Obrador del Benfica che per il centrocampista Olusesi, trattative che vi abbiamo raccontato in esclusiva nel giorni scorsi”.

8:15 Alfredo Pedullà: “Marianucci al Torino, con l’ok di Cairo si chiude”.

Castro, idea per la Juve

8:00 Alfredo Pedullà: “La Juventus studia per il futuro Santiago Castro, un profilo di attaccante che piace a Spalletti. Valutazioni in corso”.



7:30 Le prime immagini di Taylor: l’ormai ex Ajax sarà il sostituto di Guendouzi alla Lazio. Oggi le visite mediche.