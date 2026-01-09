Si chiudono oggi gli ottavi della Coppa d’Africa in esclusiva su Sportitalia. In campo alle 17.00 Mali e Senegal. Alle 20.00 poi Marocco-Camerun.

Non si ferma lo spettacolo della Coppa d’Africa su Sportitalia. Alle 17.00 la gara tra Mali e Senegal aprirà i quarti di finale: Le Aquile hanno superato agli ottavi la Tunisia dopo i calci di rigore, mentre i I Leoni della Teranga hanno avuto vita facile del Sudan con un netto 3-1. Dall’altra parte del tabellone alle 20.00 in campo Marocco e Camerun. I padroni di casa trascinati dal solito Brahim Diaz hanno staccato il pass per le migliori 8 della competizione, con I Leoni Indomabili che hanno faticato e non poco contro il Sudafrica. Due sfide pronte a regalarci spettacolo quelle che apriranno il programma dei quarti di Coppa d’Africa e da seguire ovviamente su Sportitalia, canale 60 DTT, sul nostro sito e sulla nostra rinnovatissima applicazione!

Mali-Senegal, ore 17.00

Un derby dell’Africa occidentale molto combattuto a Tangeri, quello tra Senegal e Mali che si sfidano nei quarti di finale della AFCON che si disputa a Marocco, con un ambito posto in semifinale in palio. Questa è la seconda volta che le due Nazionali si incontreranno nelle fasi finali della Coppa d’Africa: la prima risale al 2004, con un pareggio per 1-1 nella fase a gironi. Al di fuori della scena continentale, le due squadre si sono incrociate ben 40 volte, con il Senegal imbattuto contro il Mali per oltre due decenni.

Marocco-Camerun, ore 20.00

La seconda partita dei quarti di finale della AFCON 2025 vedrà Marocco e Camerun, affrontarsi questa sera con il calcio d’inizio previsto per le 20:00. Per più di quattro decenni, i Leoni Indomabili non si fanno intimidire dal peso di affrontare i padroni di casa: dalla Costa d’Avorio nell’84 al Ghana nel 2008, il risultato è sempre lo stesso. E i Leoni dell’Atlante ne sanno già qualcosa: 1988, allo stadio Mohammed V di Casablanca, il Camerun davanti a una folla di 45.000 staccò il pass per la finale. Dopo le polemiche prima dell’inizio di questa competizione per la lista dei convocati con un cambio inaspettato nella guida tecnica, la formazione allenata dal Ct David Pagou, sogna in grande con l’obiettivo di provare ad eliminare i grandi favoriti del torneo.