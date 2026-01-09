Juve, formula e cifre dell’affare Chiesa: cosa manca per l’accordo totale col Liverpool

Chiesa-Juve, cosa manca per il ritorno

Prima dell’affondo definitivo, Spalletti vuole però ovviamente vederci chiaro. Il giocatore dovrà dimostrare di avere la testa giusta per un ruolo ben preciso nello scacchiere bianconero. Secondo TuttoSport, nelle ultime ore Chiesa si sarebbe confrontato con alcuni ex compagni, tra i quali Vlahovic, Locatelli e Gatti, ritrovando quel senso di appartenenza che aveva caratterizzato i suoi anni migliori a Torino.

Il vero nodo della trattativa riguarda la formula: la Juve spinge per un prestito di sei mesi, ritenuta essenziale soprattutto per rilanciare il giocatore anche in vista di un possibile ritorno in nazionale; il Liverpool, però, vorrebbe chiudere la trattativa con una cessione a titolo definitivo o con la formula del prestito con obbligo di riscatto, con l’obiettivo di rientrare nei 12 milioni investiti nel 2024.

La soluzione intermedia

La Juventus sta cercando di studiare una proposta per certi versi intermedia, adottando un possibile prestito con obbligo di riscatto ma da definire sulla base del verificarsi di determinate condizioni. I bianconeri sono pronti a fare sul serio per far tornare Chiesa in bianconero. Ma i Reds, nonostante Chiesa non sia centrale nello scacchiere di Slot, esigono vendere alle proprie condizioni.