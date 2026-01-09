SI HD

Maignan, in un video diffuso dai media francesi gli insulti pesanti all’arbitro Mariani in Milan-Genoa

Non sono mancati gli attimi di tensione ieri sera nel corso di Milan-Genoa, dopo l’assegnazione di un rigore dubbio al Grifone al 98′. Dopo il triplice fischio Mike Maignan è stato pizzicato nell’insulto all’arbitro Mariani.

Altissima tensione nel finale di Milan-Genoa, a San Siro. Prima il gol del pareggio messo a segno da Leao al minuto 92, qualche istante dopo il possibile rigore non dato ai rossoneri per step on foot di Ostigaard nei confronti di Fullkrug. E finale rovente con l’assegnazione del penalty per il Grifone dopo il contrasto, ritenuto falloso dall’arbitro Mariani, tra Bartesaghi e il centravanti del liguri Ekhator. Maignan è stato pizzicato nell’insultare Mariani dopo il triplice fischio. Il dettaglio non è passato inosservato.

Al termine della partita, con il Genoa che ha fallito il rigore della vittoria con Stanciu che ha calciato alle stelle, non si sono certamente fermate le polemiche. I giocatori rossoblu si sono lamentati perché Pavlovic avrebbe, a più riprese, scavato il dischetto del rigore prima dell’esecuzione. Ma quel che non è passato inosservato è il video che ritrae Maignan prendersela con Mariani.

  Il portiere, come evidenziato dalle telecamere di DAZN France, avrebbe reagito in malo modo per l’assegnazione del rigore, proferendo parole bruttissime nei confronti dell’arbitro Mariani: “Figlio di p****a”, avrebbe esclamato in lingua francese. Il telecronista dell’emittente è rimasto scioccato per le dichiarazioni del portiere del Milan.

Le parole di Allegri

Il tecnico dei rossoneri, Max Allegri, ha commentato così il pareggio ottenuto in rimonta contro il Genoa: “Nel calcio raccogli quello che il risultato alla fine ti dà, dobbiamo vedere il positivo da questa partita. Nonostante un primo tempo molto difficoltoso, loro sono stati bravi a chiuderci ma abbiamo avuto situazioni favorevoli poi abbiamo preso questo gol. Nel secondo tempo loro sono calati e noi abbiamo aumentato l’intensità. La cosa che dobbiamo migliorare è avere la pazienza contro una squadra in grande difficoltà per non esporsi a un contropiede nel quale abbiamo rischiato di perdere la partita. È una lezione di maturità, per raggiungere il nostro obiettivo che è arrivare tra le prime quattro dobbiamo migliorare. Stasera abbiamo avuto poca pazienza, siamo rientrati troppo frettolosi e la fretta non porta da nessuna parte”. Adesso i rossoneri pensano alla partita di domenica contro la Fiorentina.

