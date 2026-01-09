Serie A, Inter-Napoli: a San Siro va in scena la sfida Scudetto

Il girone di ritorno della Serie A si apre subito con un match ad altissima tensione. Domenica alle 20:45, a San Siro, va in scena Inter-Napoli, una vera e propria sfida Scudetto tra due delle principali protagoniste del campionato. I nerazzurri sono primi in classifica, i partenopei terzi: quattro punti separano le due squadre, pronte a giocarsi una fetta importante di stagione. Se ne parla tramite le statistiche di Planetwin365.news.

L’Inter arriva all’appuntamento forte di tre vittorie consecutive in campionato e punta a sfruttare il fattore campo per tentare la prima mini fuga in classifica. Situazione diversa per il Napoli di Antonio Conte, imbattuto dalla metà di dicembre ma reduce dal deludente pareggio interno contro il Verona, un risultato che obbliga gli azzurri a reagire immediatamente per non perdere terreno nella corsa al titolo.

Inter-Napoli, una storia lunga quasi un secolo

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, il fattore campo favorisce l’Inter: i nerazzurri non perdono in casa contro il Napoli dal 2017, anche se gli ultimi due scontri diretti sono finiti 1-1. Sul piano offensivo, Lautaro Martínez rappresenta la minaccia principale per i padroni di casa, mentre i partenopei si affidano a Rasmus Hojlund, ancora a secco nei precedenti contro l’Inter.

Un crocevia decisivo per il campionato

Sono ben 179 le sfide tra le due squadre, con un bilancio nettamente a favore dei nerazzurri che hanno collezionato 81 vittorie, 45 pareggi e 53 sconfitte. L’ultimo incrocio risale all’ottava giornata della Serie A in corso, il 25 ottobre 2025, terminato 3-1 in casa del Napoli. Il primo risale invece al 3 ottobre 1926, quando l’Inter vinse in trasferta per 3-0.

