16.25 Alfredo Pedullà rivela: “Ngom – Lecce : scambio di documenti, 2 milioni più bonus”.

15.10 Pedullà su Tommaso Baldanzi, centrocampista della Roma : “Prosegue il pressing della Fiorentina , contatti anche in mattinata”.

14.45 Retroscena Lazio, raccontato da Pedullà: “La Lazio ha la priorità di prendere un altro centrocampista, ma il mercato è ancora lungo e possono accadere diverse cose in tutti i reparti. Due chiarimenti rispetto a voci emerse nelle ultime ore e negli ultimi giorni: la Lazio non ha presentato alcuna offerta al Corinthians per Yuri Alberto, è vero, ma qualche settimana fa aveva chiesto informazioni su un attaccante forte e che ha una valutazione importante. Poi la Lazio ha deciso di andare diritta su Ratkov e fine delle trasmissioni. Per chi ha chiesto di Rayan del Vasco da Gama il discorso e semplice, ha una valutazione impossibile oggi anche per chi ha la cassaforte piena, dovrebbero fare uno sconto enorme e quella brasiliana è una bottega cara. La Lazio per ora si concentra sul centrocampista, per il resto c’è tempo”.

14:15 Pedullà: “Lazio, per Tavares il Besiktas offre 10 mln più bonus. Occorre un rilancio del club turco”

14:10 Roma, frenata per Zirkzee. Potrebbero cambiare i piani dello Unitec dopo l’esonero di Amorim con l’attaccante olandese che, dai margini, potrebbe diventare centrale nel progetto.



13:45 Esclusiva: Vicenza, Formisano, classe 2007, passa al San Marino (era in prestito alla Pro Sesto).

12:45 Daniel Maldini lascerà l’Atalanta con possibilità molto alte. La Lazio ha rinviato ogni discorso alla prossima settimana, e può essere una possibilità. Nel frattempo ieri c’è stato un contatto approfondito con la Juventus.

12:30 Marcos Senesi e la Juventus, una situazione da seguire. Lo riferisce Alfredo Pedullà: “A maggior ragione se prendiamo la rincorsa dallo scorso giugno, esattamente il 28, quando in un video su YouTube avevamo svelato come lo specialista argentino classe 1997 in scadenza di contratto con il Bournemouth fosse stato proposto ai bianconeri”.

🔥Serdal Adalı: “Nuno Tavares’i transfer etmek için uğraşıyoruz.” 📰Sercan Dikme pic.twitter.com/RDVWEWau8L — Haber Beşiktaş (@HaberBesiktas) January 10, 2026



11:40 Anche il Besiktas sulle tracce di Nuno Tavares: l’annuncio del presidente del club turco Serdal Adalı.

11:30 Alfredo Pedullà: “Marcos Senesi e la Juventus, una situazione da seguire. I dialoghi per Senesi risalgono alla scorsa estate quando c’erano stati contatti fissi con l’entourage dell’argentino. A maggior ragione una situazione da seguire in queste settimane, tenendo comunque conto della concorrenza ma anche dei precedenti di fine giugno”.

10:40 Ufficiale Fofana al Lecce.

10:15 Il piano B a Federico Chiesa per la Juventus risponde al nome di Daniel Maldini in uscita dall’Atalanta e accostato anche alla Lazio.

10:00 Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe in pugno Mike Maignan per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno: poco più di 5 milioni di euro più bonus a stagione fino al 2030 con il nodo commissioni da sciogliere.

9:30 Secondo La Gazzetta dello Sport l’ultimo nome accostato alla Juventus è Noussair Mazraoui del Manchester United per rinforzare la fascia destra.

8:45 Alfredo Pedullà: “Daniel Maldini non è più intoccabile in casa Atalanta e questo lo abbiamo capito. Ma nello stesso tempo non è una prima scelta per chi fin qui non ha affondato, fermo restando che la situazione può cambiare nei prossimi giorni. La Lazio vuole dedicarsi prima al centrocampista (vi abbiamo raccontato tutto) e poi vedrà come muovessi sugli esterni. Anche perché nel frattempo potrebbero esserci evoluzioni in quel settore tra Isaksen e Cancellieri che comporterebbero un ritorno sul mercato. Maldini non ha solo la Lazio, ma aspetta anche la Lazio: non era situazione da definire entro questa settimana, si parlava quasi di scambio di documenti. Il discorso è rinviato, in attesa di una decisione definitiva”.

8:30 Alfredo Pedullà: “Almada può lasciare l’Atletico Madrid a gennaio: ci sono tre o quattro club, proposto anche alla Juventus“.

8:15 Alfredo Pedullà: “Ademola Lookman è assolutamente concentrato sulla Coppa d’Africa, oggi il suo futuro è soltanto questo. Si parla di una proposta del Fenerbahce, ma in realtà l’Atalanta non ha avuto alcun tipo di offerta e bisogna anche pensare che non è detto la accetti perché l’idea è quella di andare avanti con il nigeriano per tutta la stagione. Del Fenerbahce vi avevamo parlato lo scorso 18 novembre, raccontando un tentativo risalenti ai primi giorni dello scorso settembre quando il mercato in Turchia era ancora aperto. Ma non esistevano margini di manovra allora e non ce ne stanno adesso, a meno di una proposta faraonica che fin qui mai è arrivata al club di Percassi”.

8:00 Agente di Dragusin: “I gladiatori stanno bene a Roma. Fiorentina? Non è la strada giusta”.