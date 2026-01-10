Immagini incredibili da Birmingham: il cielo si è tinto di rosa per ‘colpa’ dello stadio di calcio. In questi giorni il meteo in Inghilterra è molto brutto e l’effetto di luci è stato assurdo.

A un certo punto, giovedì notte, l’industriosa città di Birmingham s’è accorta di un enorme e affascinante alone rosa fuori dalle finestre. Non c’erano spettacoli pirotecnici e non era neanche l’Aurora Boreale, che caratterizza l’Europa Nordica. Il responsabile di questo curioso colorito è il St. Andrew’s, lo stadio dei Blues che oggi militano in Championship.

I motivi del gioco di luci

Gli addetti ai lavori del club (in particolar modo quelli riservati al mantenimento del manto erboso) stavano facendo riposare il manto erboso del terreno di gioco, ricorrendo a gigantesche luci a LED. Considerando che le condizioni atmosferiche sono particolarmente rigide e sensibili a grossi picchi di luminiosità, la presenza di neve e nuvole basse ha reso il cielo più riflettente: “Ne consegue che possono esserci bagliori più frequenti e intensi: dall’illuminazione stradale a quella degli edifici. Fino alle luci viola utilizzate negli stadi”, ha confermato un meteorologo ai microfoni della BBC.

Birmingham’da, Birmingham City sahasındaki LED ışıklarının yağan kardan yansıması sonucu gökyüzünde pembe bir pus oluşması gibi nadir bir olay yaşandı. 💯pic.twitter.com/OYWHMeSN81 — Kapitano Sports (@kapitanosport) January 10, 2026

L’effetto è spettacolare perché il cielo notturno si è tinto di fucsia anche a distanza notevole rispetto allo stadio., Tanti curiosi hanno scattato foto. A rendere ancora più mozzafiato l’atmosfera è sicuramente la coltre di neve: nel giro di pochi minuti i social sono stati invasi dalle fotografie. Anche perché sembrano immagini di un film di fantascienza, invece è realtà. Le luci a LED ad alta efficienza sono in grado di regalare questi particolari effetti, come è accaduto recentemente in Olanda, ma in questo caso, la presenza del fucsia, ha reso la città di Birmingham fantascientifica.