Home » Calcio » Coppa d’Africa, i quarti di finale: le gare di oggi in esclusiva su Sportitalia

Coppa d’Africa, i quarti di finale: le gare di oggi in esclusiva su Sportitalia

Si chiudono oggi i quarti della Coppa d’Africa in esclusiva su Sportitalia. In campo alle 17.00 Algeria e Nigeria. Alle 20.00 poi Egitto-Costa d’Avorio.

Continua lo spettacolo della Coppa d’Africa su Sportitalia. Alle 17.00 la gara tra Algeria e Nigeria valevole per i quarti di finale: Le Super Eagles ancora imbattute sfideranno Le Volpi del Deserto reduci da un match piuttosto combattuto contro la Repubblica Demcratica del Congo superata dopo i tempi supplementari. Dall’altra parte del tabellone alle 20.00 in campo Egitto e Costa d’Avorio. I Faraoni trascinati dal solito Mohamed Salah hanno staccato il pass per le migliori 8 della competizione, con Gli Elefanti che hanno avuto vita facile contro il Burkina Faso. Due sfide pronte a regalarci spettacolo quelle che chiuderanno il programma dei quarti di Coppa d’Africa e da seguire ovviamente su Sportitalia, canale 60 DTT, sul nostro sito e sulla nostra rinnovatissima applicazione!

Algeria-Nigeria, ore 17.00

Un sfida sicuramente molto combattuta, quella tra Algeria e Nigeria che si sfidano nei quarti di finale della AFCON che si disputa a Marocco, con un ambito posto in semifinale in palio. Ademola Lookman e Victor Osimhen sono i grandi protagonisti e affermano come ci sia una crescente fiducia nelle Super Eagles in Coppa d’Africa con una sfida di cartello in programma questo pomeriggio contro i campioni del 2019 a Marrakech.

Egitto-Costa d’Avorio, ore 20.00

L’Egitto è arrivato in Marocco ancora tormentato dalla deludente Coppa d’Africa in Costa d’Avorio, dove è uscito senza vincere nemmeno una partita. Tre pareggi nella fase a gironi e un ko agli ottavi di finale ai rigori contro la RDC che ha posto una fine brusca al loro percorso. Quella battuta d’arresto è arrivata subito dopo la sconfitta in finale del 2021 contro il Senegal in Camerun e, questa volta, i Faraoni sono determinati a riscrivere il copione. Di fronte ci sono i campioni in carica, la nazionale di calcio della Costa d’Avorio, in una sfida dei pesi massimi prevista per questa sera ad Agadir.

