Le polemiche arbitrali non si placano nel campionato italiano di Serie A. Nella sfida scudetto a San Siro fra Inter e Napoli nel corso del secondo tempo un episodio – destinato a far discutere nei prossimi giorni – fa esplodere la protesta da parte della panchina azzurra. Il tecnico Antonio Conte, inferocito, viene espulso e grida: “Vergognatevi”. Nel post-partita al suo posto parla il vice Stellini.

Siamo alla 20^ giornata, ma le polemiche arbitrali non sembrano ancora destinate a placarsi. Era considerata come una delle sfide più delicate da dirigere quella fra Inter e Napoli a San Siro, affidata al fischietto Daniele Doveri. Che al 70′ si prende la responsabilità di assegnare un penalty a favore dei nerazzurri. Decisione che scatena le forti proteste da parte della panchina azzurra, con conseguente rosso diretto mostrato al tecnico dei partenopei, Antonio Conte. Che uscendo dal campo non si placa e rivolge ulteriori espressioni forti verso la squadra arbitrale, finendo a muso duro con il quarto uomo. E nel post-gara manda il vice Stellini a parlare alla stampa.

Rigore Inter-Napoli, Conte espulso: cos’è successo

Altro episodio arbitrale destinato a far discutere, stavolta tocca alla sfida fra Napoli ed Inter, a San Siro. Al 70′ l’arbitro della sfida di San Siro, Daniele Doveri, viene richiamato al VAR per un contatto sospetto fra Amir Rrahmani ed Henrikh Mkhitaryan. Dopo la revisione l’arbitro decreta il calcio di rigore per i nerazzurri, che Hakan Calhanoglu trasforma al 73′ per il (momentaneo) 2-1 nerazzurro.

Forti proteste da parte della panchina degli azzurri: il tecnico Antonio Conte viene espulso. All’uscita dal campo l’allenatore si rivolge verso la squadra arbitrale con un labiale eloquente: “Vergognatevi“, ripete Conte a dir poco arrabbiato. L’allenatore è arrivato a muso duro con il quarto uomo per far valere le proprie proteste.

Conte non parla. Il vice Stellini: “Non commento il rigore”

“Anche altre volte, dopo un’espulsione, Conte ha deciso di non venire a parlare. Speriamo che non succeda ancora, così saremo tutti felici”: così il vice di Antonio Conte, Cristian Stellini, ha commentato la sua presenza in conferenza stampa al posto del tecnico, che ha deciso di rimanere in silenzio.

In risposta a chi gli chiedeva del rigore, poi, ha dichiarato: “Andrei oltre a questo episodio, visto che veniamo da una settimana un po’ complicata da questo punto di vista. Parlerei della prestazione della squadra, che è stata ottima. E parlerei della reazione dopo il rigore, che ci dà grande fiducia e forza”.

L’ex arbitro Marelli sul rigore in Inter-Napoli

L’episodio che ha portato al momentaneo gol del 2-1 di Hakan Calhanoglu su calcio di rigore in Inter-Napoli, siglato al 73′ della gara di San Siro, è destinato a far discutere. Ma c’era fallo da parte di Amir Rrahmani su Henrikh Mkhitaryan?

L’ex arbitro Luca Marelli su Dazn ha approvato la scelta del direttore di gara del match, Daniele Doveri. Queste sono state le parole di Marelli in presa diretta a commento dell’episodio: “Mkhitaryan tocca il pallone, Rrahmani arriva in ritardo. Abbiamo visto un episodio del genere nel derby di Milano, questo è rigore“. Nei prossimi giorni probabilmente si parlerà ancora di quanto successo al Meazza, visto che da un campo all’altro le polemiche non sembrano placarsi per l’applicazione del regolamento nelle partite di Serie A.