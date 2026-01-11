Tutte le notizie di calciomercato oggi domenica 10 gennaio 2026. Da Chiesa a Raspadori: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato.

Ultime notizie in aggiornamento:

16.50 Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, Malen potrebbe lasciare l’Aston Villa. Su di lui la Roma ma resiste anche l’interesse della Juventus.

14:55 Milan, il DS Igli Tare parla così a DAZN del rinnovo di Mike Maignan: “Vuole rimanere, dobbiamo aspettare ancora un po’ per la luce verde”.

14:05 Guehi, difensore del Crystal Palace, è uno dei nomi più caldi del mercato della Premier. Piace molto a Liverpool e City.

13:00 Napoli alla finestra per Giacomo Raspadori: i partenopei vogliono beffare la Roma. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Quella di oggi è una giornata fondamentale per capire i margini della trattativa tra l’Atletico Madrid e la Roma, come riferito ieri sera dal DS dei giallorossi, Massara.

12:22 Roma, non solo l’attaccante: nel mirino anche il difensore Radu Dragusin. Secondo Il Messaggero, nella giornata di domani dovrebbe arrivare la risposta da Londra (sponda Tottenham) per l’accettazione o il rifiuto della proposta del club giallorosso.

12:05 Juventus, si vagliano altri nomi se l’affare Chiesa non andasse a compimento: secondo La Gazzetta dello Sport i nomi alternativi sono Ferreira Carrasco dell’Al-Shabab, Albert Gudmundsson, che la Fiorentina non vorrebbe però vendere. In ribasso le quotazioni di Kevin Schade del Brentford, Mikkel Damsgaard, di Adingra del Sunderland e di Thiago Almada dell’Atletico Madrid.

11:15 Il padre di Fabio Miretti (Livio, ndr) a Tuttosport: “Ci sono diverse voci e interessi su di lui, ma i suoi piani sono chiari: Fabio non vuole andare via e vuole rimanere alla Juventus . Il mister Spalletti è molto soddisfatto di lui”.

11:00 L’edizione odierna di Tuttosport rivela uno scenario per il futuro: scambio Juventus-Milan con Federico Gatti e Ruben Loftus-Cheek che farebbero il percorso inverso. In precedenza i rossoneri avevano provato a inserire De Winter, ricevendo un no secco dai bianconeri. Il profilo dell’inglese è apprezzato da Spalletti con la Vecchia Signora a caccia di un vice Yildiz.

10:00 L’attaccante italiano 35enne Mario Balotelli ha firmato un contratto con l’Al Ittifaq fino al 2028.

Bove si avvicina al rientro in campo

9:20 Edoardo Bove sempre più vicino al Watford.

8:30 Il figlio di Ibrahimovic lascia il Milan: Maximilian passa all’Ajax in prestito con diritto di riscatto.

8:15 Il Ds della Roma, Frederic Massara su Giacomo Raspadori: “E’ una trattativa che esiste, penso sia in via di definizione in un senso o nell’altro in tempi brevi. Si decide domani (oggi, ndr.)? E’ plausibile sia quello il tempo in cui avremo più chiaro lo scenario”.

8:00 L’Ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali sul futuro di Muharemovic: “Non userei il condizionale: Muharemovic non uscirà sicuramente a gennaio, rimarrà almeno fino alla fine della stagione. Se saremo in grado di inserire giovani di qualità in questo mercato, lo faremo”.