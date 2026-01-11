Fiorentina-Milan, Nkunku risponde a Comuzzo e salva Allegri

E’ terminata 1-1 la gara del Franchi tra Fiorentina e Milan. Gara che si sblocca nella ripresa, vantaggio gigliato firmato da Comuzzo. Nel finale pareggio rossonero griffato da Nkunku che salva i rossoneri dal ko e spegne i sogni viola di successo.

Prima frazione a tinte maggiormente rossonere, due gli errori da buona posizione di Pulisic che negano il vantaggio alla banda di Massimiliano Allegri. Nella ripresa come all’andata è la Fiorentina a sbloccarla. Corner di Gudmundsson e inzuccata vincente di Comuzzo per il vantaggio gigliato. Allegri ribalta lo spartito e inserisce Nkunku. E’ proprio il francese in ripartenza nel finale a pareggiare la partita. Pari che la viola rischia di trasformare in una vittoria in extremis. Solomon crossa al centro e dopo deviazione Brescianini centra la traversa. Poco dopo è Kean a sprecare clamorosamente il possibile 2-1 Fiorentina. Termina così 1-1 al Franchi. Milan momentaneamente secondo Fiorentina che allunga su Pisa e Verona.

Pulisic spreca si resta 0-0

Al 18′ Milan pericoloso. Uno-due Pulisic-Fullkrug con lo statunitense che salta De Gea ma si allarga troppo sprecando da buona posizione. 3 minuti e al 21′ scambio ancora tra i due con Pulisic che da ottima posizione spreca da solo davanti a De Gea che para. Prima frazione che non regala più molte emozioni con la Fiorentina che attacca ma non riesce a creare palle gol. Termina così 0-0 il primo tempo del Franchi tra Fiorentina e Milan. Prima frazione a tinte principalmente rossonere con una Fiorentina poco precisa in fase offensiva. Rossoneri pericolosi ma privi di quella concretezza che fino ad ora, gara con il Genoa esclusa era stata prerogativa dei ragazzi di Max Allegri in questa stagione.

1-1 Nkunku risponde a Comuzzo

Ripresa che inizia su ritmi alti come il primo tempo. Al 60′ triplo cambio per Allegri. Dentro Leao, Rabiot e Bartesaghi. Fuori Fullkrug, Jashari e Estupinan da poco ammonito. Al 63′ fuori anche Loftus-Cheek per Fofana. Risponde Vanoli, dentro Brescianini per Mandragora. Pochi secondi e Comuzzo la sblocca. Corner perfetto di Gudmundsson e inzuccata del difensore viola che porta avanti i gigliati. Al 74′ ultimo cambio nel Milan. Fuori Pavlovic dentro Nkunku. Al 90′ pareggia il Milan. Palla persa da Fagioli e contropiede rossonero. Fofana serve Nkunku che da buona posizione batte De Gea. 1-1. Al 97′ traversa di Brescianini su cross di Solomon. Poco dopo chance enorme anche per Kean che non calcia immediatamente e si lascia poi parare la conclusione da Maignan.