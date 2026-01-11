Lazio, prima Sarri attacca la società: poi 3 punti a Verona

Vince 0-1 al Bentegodi la Lazio contro l’Hellas Verona. A decidere la gara un’autorete nel finale firmata da Nelsson che regala i 3 punti alla banda Sarri con il tecnico che prima del match aveva accusato la società.

Basta l’autorete di Nelsson nel finale a propiziare il successo della Lazio contro il Verona. Biancocelesti che salgono così a 28 punti in classifica scavalcando Bologna e Udinese. Un successo che permette anche alla banda Sarri di restare a -3 dal 7^ posto e portarsi poi a -6 dal Como sesto. Dall’altra parte un buon Hellas per 70 minuti che cala nel finale ed è ora diciannovesimo alla pari del Pisa ultimo a -1 dalla Fiorentina 18^ con però una gara da recuperare. Prima del match pesanti dichiarazioni di Maurizio Sarri contro la società Lazio. Il tecnico ha parlato del mercato ma non solo. Per Sarri è sconcertante come in casa biancoceleste ogni stagione risulti sempre come l’anno 0.

L’accusa di Sarri

Intervenuto ai microfoni di Sky, Maurizio Sarri ha parlato così prima della gara con il Verona. Sull’educazione dei nuovi: “Deve cominciare, hanno fatto un allenamento solo con noi. Questo vi dà l’idea delle difficoltà che stiamo affrontando. Per me è una violenza essere qui a parlare davanti alle telecamere prima della partita“.

Su Taylor: “Ieri abbiamo fatto un allenamento, non c’erano grandissime indicazioni. E’ una necessità e quindi va dentro. E’ un giocatore che conosco parzialmente, l’ho visto in un paio di situazioni e spero che possa darci una mano“.

Ha l’impressione che si perda di vista il presente: “Non credo che con un paio di innesti la squadra possa diventare pronta. La cosa che sconcerta alla Lazio è che ogni anno sembri l’anno zero“.

Verona-Lazio, vince la banda Sarri

Lazio pericolosa dopo 5 minuti. Isaksen calcia respinge Valentini, Noslin sulla ribattuta spreca. All’11 risposta di Giovane. Calcia il brasiliano, bravo Romagnoli a dirgli di no. Verona pericoloso al 20′. Orban calcia dopo conclusione di Gagliardini ma c’era fuorigioco. Al 41′ salvataggio di Provedel. Bradaric calcia a giro verso il secondo palo, non si fa sorprendere il portiere della Lazio deviando la conclusione. Al 45′ ci prova Romagnoli. Sulla punizione di Cataldi, sponda di Marusic e colpo di testa del centrale che finisce alto sopra la traversa. Prima frazione che si conclude 0-0.

Hellas pericoloso al 49′. Frese dialoga con Bernede e con il sinistro incrocia sul primo palo. Non si fa sorprendere Provedel che manda in corner. Chance Verona al 55′. Pellegrini anticipa Frese e spazza sul cross di Bradaric. Tra il 72′ e il 74′ ci prova prima la Lazio con Marusic poi il Verona con Bella-Kotchap. Al 78′ occasione Verona con Bernede che trova però l’esterno della rete. 1 minuto ed è allora la Lazio a sbloccarla. Tiro-cross di Lazzari deviato alle spalle di Montipò da Nelsson. 0-1 Lazio. Al 85′ tentativo di Pedro che non sorprende però Montipò. Passano 3 minuti e ci prova il Verona. Provedel anticipa Valentini che cade a terra. L’Hellas chiede il rigore. Dopo il check non arriva l’OFR. Finisce così, vince la Lazio. Verona ko.