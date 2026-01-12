Genoa-Cagliari, scatto salvezza per De Rossi: sardi tramortiti

Vince 3-0 il Genoa contro il Cagliari e si porta così a +5 sulla zona retrocessione. Grifone che aggancia il Cagliari a 19 punti e scavalca il Lecce. In gol Colombo, Frendrup e Ostigard.

Un successo pesante quello del Genoa che batte 3-0 al Ferraris di Genova un Cagliari inerme che non è riuscito a contrastare un Grifone oggi superiore. Genoa che la sblocca nel primo tempo con la rete di Colombo. Nella ripresa banda De Rossi che la chiude in 3 minuti. Al 75′ 2-0 firmato da Frendrup. Poco dopo è poi Ostigard su assist di Martin a siglare il 3-0. Classifica che vede ora il Genoa a 19 punti in classifica, gli stessi del Cagliari. Due in più del Lecce. Sono invece 5 in più della Fiorentina diciottesima nella graduatoria. Pesante passo falso per il Cagliari e per Pisacane che mancano l’occasione per allungare sulla zona retrocessione.

Colombo la sblocca

Pronti via e dopo 7 minuti Colombo fa 1-0. Malinovskyi trova un corridoio centrale per l’ex Milan che sul filo del fuorigioco sigla la rete del vantaggio Grifone. Chance Cagliari al 29′. Palestra si coordina dal limite sugli sviluppi di una punizione e calcia al volo. Sfera che scheggia la traversa. Ancora sardi pericolosi al 40′. Esposito si incarica di una punizione e calcia forte. Leali legge la traiettoria e con un grande intervento devia in corner. Prima frazione che termina 1-0 per la banda De Rossi.

Genoa-Cagliari 3-0, vola il Grifone

Chance Genoa al 50′. Martin disegna dalla trequarti una bella punizione, Colombo anticipa tutti e Caprile con un gran riflesso salva ed evita il gol. Cagliari che risponde al 56′. Luvumbo scatta sul filo del fuorigioco e si presenta a tu per tu con il portiere ma calcia però troppo centrale. Ancora sardi pericolosi al 71′. Conclusione dalla distanza di Idrissi che rimbalza davanti a Leali, bravo a salvare. Al 75′ è 2-0. Thorsby verticalizza per Ellertsson che mette un cross Luperto allontana dove arriva Frendrup bravo e fortunato a trovare la deviazione di Prati e il 2-0. 3 minuti e Ostigard fa 3-0. Punizione perfetta di Martin e il centrale attacca il secondo palo per la terza rete del Grifone. Finisce così Genoa che aggancia il Cagliari a 19 punti.