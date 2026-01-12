Vince in scioltezza la Juventus 5-0 contro la Cremonese nell’ultima gara della 20^ giornata di Serie A. In gol Bremer, David, Yildiz, Terracciano(autorete) e McKennie per la Juventus.

5 gol e 5 marcatori diversi, la Juventus schianta la Cremonese allo Stadium e torna a segnare 5 gol in Serie A a 8 anni dall’ultima volta, il 7-0 al Sassuolo del 2018. Bianconeri che stappano la partita al 12′ con Bremer su conclusione di Miretti. Raddoppio quasi immediato, al 15′. A segnare è Jonathan David. Al 35′ Yildiz si fa parare il rigore da Audero con la palla che sbatte sul palo. Sulla respinta è ancora Yildiz a calciare facendo 3-0. Pronti via e ad inizio ripresa arriva il 4-0. Conclusione di McKennie, salvataggio di Bianchetti con Terracciano che in modo sfortunato appoggia in porta. 5-0 finale che porta poi la firma di McKennie al 64′. Sul 2-0 il VAR cancella un rigore assegnato alla Cremonese per un intervento di Locatelli non falloso.

Juventus-Cremonese 3-0, dilaga la banda Spalletti

Juve che inizia fortissimo e al 7′ colpisce il palo. David approfitta di un errato retropassaggio di Johnsen e calcia ma trova il palo. Al 12′ Juventus in vantaggio. Conclusione da fuori area di Miretti diretta fuori che centra il volto di Bremer. Palla che finisce in porta 1-0. Raddoppio immediato. Thuram allarga per David che batte Audero per il 2-0. Al 25′ rigore concesso alla Cremonese per contatto Locatelli-Johnsen. Il VAR richiama l’arbitro che toglie il penalty. Espulso per proteste Nicola. Rigore concesso alla Juventus al 34′. Fallo di mano di Baschirotto. Calcia Yildiz. Para Audero, palla sul palo. Sulla respinta ancora Yildiz fa 3-0. Al 41′ ancora Yildiz sfiora il poker, Audero respinge in angolo. Al 49′ altra bella iniziativa del turco. Altro corner.

Termina 5-0

Pronti-via e Juventus ancora in gol. Palla in verticale perfetta di Miretti per McKennie che calcia. Bianchetti salva sulla linea. Palla che carambola su Terracciano e finisce in porta. 4-0 per i bianconeri. Tra il 54′ e il 55′ altra doppia occasione per i ragazzi di Spalletti. Prima con McKennie e poi con Yildiz. Al 64′ altro gol della Juventus. 5-0. Kalulu va al cross dalla destra per la deviazione di testa di Weston McKennie che anticipa Floriani Mussolini e non lascia possibilità ad Audero per il 5-0. Al 74′ la Cremonese trova il 5-1. Rete che viene annullata. Bianchetti aveva segnato di mano su sviluppi di corner. 2 minuti e arriva il 6-0. Anche questa rete viene annullata, David era in fuorigioco. Lo stesso Canadese ci prova al minuto 82. Audero gli nega però la doppietta. Termina così 5-0 per la Juventus.