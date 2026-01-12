Robinio Vaz alla Roma, chi è la stellina del Marsiglia: profilo e caratteristiche

La Roma accelera sul mercato offensivo e punta forte su Robinio Vaz. Accordo vicino col Marsiglia per il classe 2007, talento in rampa di lancio che Gasperini considera ideale per il suo progetto tecnico.

La Roma sta accontentando Gian Piero Gasperini e sta portando a casa i giocatori offensivi che il tecnico chiedeva fin dall’estate. Fallito il progetto di rilanciare Leon Bailey, delusi da Ferguson e Dovbyk, in attesa di capire quel che sarà di Giacomo Raspadori, i giallorossi puntano dritto su Robinio Vaz.

Il classe 2007 del Marsiglia dovrebbe arrivare nella Capitale a fronte di un accordo tra Marsiglia e Roma che dovrebbe prevedere una cessione per 25 milioni di euro (bonus compresi). Una cifra importante per un calciatore che ha poche presenze nei professionisti e un’età, 18 anni, che lascia intravedere il potenziale e poco altro.

Chi è Robinio Vaz

Nato a Mantes-la-Jolie, uno dei tanti centri dell’Île-de-France, forse la regione che produce più talenti calcistici del mondo, ha fatto un lungo e travagliato percorso giovanile, passando per il Mantes, il Mantois e arrivando al Sochaux. Con i gialloblù francesi ha fatto le prime apparizioni da professionista nella seconda squadra, prima di essere acquistato nel 2022 dal Marsiglia.

All’Olympique Marsiglia ha giocato prima nella seconda squadra e poi con Roberto De Zerbi è entrato in prima squadra. Il classe 2007 francese è una delle scelte dell’attacco del tecnico italiano. In questa stagione ha già messo a segno 5 reti tra campionato e coppe, incantando per la sua classe unita a una ottima fisicità. La Roma ne sta pagando forse più la giovane età che le doti, ma Gasp è l’uomo giusto per farlo esplodere.

Caratteristiche tecniche

Di ruolo attaccante, Vaz incarna il prototipo del centravanti moderno, capace di abbinare potenza fisica e intelligenza tattica. Esplosivo nello scatto e dotato di un solido destro, sa farsi valere nei duelli corpo a corpo e nel gioco aereo, risultando spesso decisivo sui palloni alti.

La sua capacità di anticipare i difensori gli consente di guadagnare metri preziosi e creare occasioni pericolose. Fondamentale anche il lavoro spalle alla porta: grazie al gioco di sponda, Vaz facilita gli inserimenti dei compagni, rendendo l’attacco più fluido e imprevedibile.

La curiosità sul nome di Robinio Vaz

Se per caso vi state chiedendo se l’assonanza tra il nome del 18enne possibile, probabile nuovo attaccante della Roma e quello di Robinho, ex attaccante di Real e Milan, sia un caso. Beh, non lo è. Infatti, il papà di Vaz ha voluto dare al figlio questo nome per via della sua ammirazione nei confronti dell’ex asso brasiliano.