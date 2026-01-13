Tutte le notizie di calciomercato oggi martedì 13 gennaio 2026. Da Cancellieri a Lookman: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato.

Ultime notizie in aggiornamento:

17.00 Il Barcellona ha annunciato ufficialmente il ritorno di Joao Cancelo. Ecco un estratto del comunicato: “Il Barcellona e l’Al Hilal Saudi FC hanno raggiunto un accordo per il prestito del terzino portoghese fino al termine della stagione. Indosserà la maglia numero 2″.

16.55 Ultime di Alfredo Pedullà su Matteo Cancellieri che interessa al Brentford: “Tutto confermato. Dopo quanto vi abbiamo svelato nei giorni scorsi, il Brentford ha presentato una proposta alla Lazio per Matteo Cancellieri: base 11 milioni più 4 di bonus. L’esterno offensivo è un titolare di Sarri e di questo aspetto bisogna genere conto, ma gli inglesi si sono presentati e bisogna tenere conto che il contratto di Cancellieri scade tra meno di un anno e mezzo. La Lazio ha chiesto 18 milioni e dovrà prendere una decisione definitiva”.

Milan, Fofana non è convinto della destinazione Galatasaray

16.00 Il Milan Futuro ha annunciato l’acquisto di Babaj: il centrocampista classe 2009 ha firmato un contratto con il club rossonero.

15.35 Il Galatasaray sta continuando a premere per Youssouf Fofana, ma le parti sono ancora distanti: come appreso dalla redazione di SI, il centrocampista del Milan – al momento – non è convinto della destinazione turca.

15.20 La Roma si prepara ad accogliere Robinio Vaz: il calciatore è atteso a Ciampino prima dell’ora di cena. Investimento di circa 25 milioni per l’attaccante classe 2007 che lascia l’OM.

15.10 L’Atalanta, dopo aver chiuso per Giacomo Raspadori, potrebbe valutare la posizione di Ademola Lookman: per ora non c’è alcuna trattativa concreta, si parla di un’opzione Galatasaray ma per adesso non ci sono stati contatti ufficiali. Quella del nigeriano resta comunque una posizione da valutare. Al momento, come appreso da SI, pare essere solo un gioco delle parti per mettere pressione all’Atalanta. Non c’è stata ancora alcuna chiamata ufficiale alla Dea.

15:00 L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Oumar Ngom dal C.F. Estrela da Amadora. Il centrocampista classe 2004 ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029 con opzione per la stagione successiva e vestirà la maglia numero 79.

Romagnoli nel mirino dell’Al-Sadd

14.10 Alessio Romagnoli sempre nel mirino dell’Al-Sadd: la squadra allenata da Roberto Mancini vorrebbe rinforzarsi con il difensore della Lazio. Confermate dunque le voci di questa mattina riportate in esclusiva da Alfredo Pedullà.

13.20 Nicolò Buso in prestito secco al Mantova dal Catanzaro.

12:45 Ufficiale: Virtus Entella, arriva Turicchia dalla Juventus a titolo definitivo.

12:30 Raspadori non convocato dall’Atletico per la Copa del Rey. Lo attende l’Atalanta.

12.20 Matteo Franceschelli ha firmato col Bologna il primo contratto da professionista, valido fino al 30/06/2028. Il portiere classe 2008 è già nell’orbita della prima squadra da circa tre mesi.

Nkunku resta al Milan

11:30 L’allenatore del Fenerbahce, Domenico Tedesco, esce allo scoperto su Christopher Nkunku: “Capisco le voci perché io stimo molto Christopher e insieme abbiamo vinto la Coppa di Germania nel 2022, il primo trofeo della storia del Lipsia. Il mercato di gennaio però è particolare, non puoi decidere chi vuoi prendere perché non dipende solo da te. In questo momento credo che sia improbabile che Nkunku venga in Turchia“.

11:15 Dall’Inghilterra, il Manchester United raggiunge un accordo di massima con Michael Carrick e lo staff tecnico per la gestione del club fino alla fine della stagione. L’obiettivo è il derby di sabato contro il City.

11:10 Admar Lopes, direttore sportivo del Vasco da Gama, su Rayan obiettivo della Lazio: “Abbiamo rinnovato il contratto del giocatore meno di un mese fa. È un calciatore molto importante per la squadra. Nessuno ha raggiunto le cifre che abbiamo stabilito. Quando arriveranno, e se l’atleta mostrerà la volontà di abbracciare un progetto che sia molto positivo per il Vasco e per lui stesso, ne discuteremo. Poiché questo non è ancora accaduto, contiamo su Rayan non solo fino alla finestra di mercato di metà anno, ma fino a dicembre 2028 quando scadrà il suo contratto”.

10:55 Alfredo Pedullà: “Alfonso Pedraza sarà un terzino sinistro della Lazio dal prossimo luglio. Una notizia che vi avevamo anticipato lo scorso 30 dicembre, il nome dello specialista Villarreal mai era stati accostato al club biancoceleste. Due giorni dopo, il primo gennaio, avevamo raccontato di un accordo ormai raggiunto. Adesso possiamo aggiungere che l’intesa è stata blindata e che Pedraza sarà sicuramente un acquisto della Lazio a parametro zero. Per il momento con il Villarreal non sono stati affrontati discorsi per anticipare l’operazione a gennaio per gli spagnoli è una pedina importante e dovrebbero trovare un sostituto. Ma ci sarà eventualmente tempo per parlarne, intanto Pedraza-Lazio è un affare a parametro zero”.

Roma al lavoro per il doppio colpo

10:50 Alfredo Pedullà: “Roma: scambio di documenti per Robinio Vaz e no stop per chiudere Malen“.

10:33 Alfredo Pedullà: “La Fiorentina è in chiusura per Jack Harrison, esterno offensivo classe 1996, in uscita dal Leeds. Dopo l’arrivo di Solomon, un altro specialista di fascia per dare le soluzioni che servono a Vanoli. Il Leeds lo aveva acquistato dal Manchester City nell’estate 2021 per poco meno di 13 milioni, Harrison lavora molto per la squadra ma segna poco, l’importante era risolvere un altro problema sulle corsie negli ultimi 30 metri. La Fiorentina continua a seguire Baldanzi che la Roma libererà soltanto dopo aver chiuso le operazioni in entrata, nelle ultime ore si è registrato un tentativo del Genoa (De Rossi lo aveva già sindaco) ma il diretto interessato vuole aspettare. Contatti anche per Fabbian, il Bologna lo valuta più di 15 milioni ed è interessato a Fazzini“.

Raspadori all’Atalanta

10:31 Alfredo Pedullà: “L’Atalanta chiude Raspadori a titolo definitivo, operazione da circa 25 milioni, da monitorare il futuro di Lookman“.

10:30 Alfredo Pedullà: “Raspadori: l’Atalanta ci aveva provato con forza come raccontato il 31 dicembre, ora esce allo scoperto e si avvicina alla definizione”.

9:30 Alfredo Pedullà: “Cancellieri: entro mercoledì l’offerta del Brentford, poi la Lazio deciderà”.

8:30 Alfredo Pedullà: “Il futuro di Kristjan Asllani sarà lontano dal Torino considerato che è uscito fuori dai radar granata, ma non ci sono – almeno in queste ore – situazioni calde. Tutto questo perché il centrocampista classe 2002 (che la scorsa estate ha lasciato l’Inter in prestito con diritto di riscatto) non ha intenzione di approfondire i discorsi con i club stranieri che ci hanno provato. Soprattutto Girona e Paris FC, ma fin qui senza sviluppi. E le piste italiane non si sono scaldate dopo i sondaggi di Cagliari, Parma Sassuolo, vedremo se le cose cambieranno nei prossimi giorni”.

Lazio, mercato in evoluzione

8:20 Alfredo Pedullà: “La Lazio vorrebbe chiudere un altro centrocampista a stretto giro di posta, ma la giornata che si sta per concludere non ha portato novità. Anzi. Su Toth la Lazio aveva fatto un’offerta di 10 milioni più bonus, trovando un accordo con l’entourage del centrocampista, ma non ha trovato intese con il Ferencvaros che per il 2005 chiede una cifra di almeno 14-15 milioni più eventuali bonus. La fase di stallo ha portato all’inserimento, confermato, del Bournemouth e ora il fronte si allarga.

Quanto a Timber, in scadenza di contratto con il Feyenoord e nostra esclusiva come Toth di pochi giorni fa, ci sono stati contatti anche in giornata ma tra richiesta di commissioni, eventuali e varie, siamo ancora in una fase interlocutoria, vedremo se le cose cambieranno. Anche perché Timber e chi lo assiste vogliono ponderare bene qualsiasi mossa, essendo possibile firmare per qualsiasi club a parametro zero per la prossima estate”.

8:10 Alfredo Pedullà: “Lo scorso 6 gennaio vi avevamo parlato in esclusiva del forte interesse del Torino per Rafa Obrador, terzino sinistro classe 2004 di proprietà del Benfica e con un recente passato con la maglia del Real Madrid. Anche in giornata i contatti sono andati avanti in modo proficuo, Obrador ha dato la totale disponibilità e ora si lavorerà per trovare la definitiva quadratura. In uscita tra i granata c’è Biraghi“.

7:50 Kaio Jorge risorge in Brasile: viene blindato dal Cruzeiro fino al 2030.

7:45 Sven Botman firma il prolungamento con il Newcastle: sarà con i Magpies fino al 2030.

Offerta dal Qatar per Romagnoli

7:30 Alfredo Pedullà: “Roberto Mancini vuole Alessio Romagnoli. Confermate le voci di qualche giorno fa con due importanti novità: nelle ultimissime ore c’è stato un contatto diretto tra l’allenatore e il difensore della Lazio in scadenza di contratto nel 2027; l’Al-Sadd spinge per averlo a gennaio e farà un’offerta per il cartellino. Situazione delicata considerato il contratto breve e in scadenza tra poco più di 15 mesi, i discorsi sul rinnovo si sono arenati qualche mese fa per il mercato bloccato della Lazio. L’ultima decisione sarà del club biancoceleste”.