Inter, grosso guaio Calhanoglu: infortunio serio. Quanto resta fuori

L’Inter dovrà rinunciare ad Hakan Calhanoglu per diverso tempo: il turco, infortunatosi nei minuti finali di Inter-Napoli salterà i prossimi impegni della squadra allenata da mister Chivu.

Hakan Calhanoglu, dopo un ripiegamento difensivo, si è accasciato al suolo all’87’ del big match di San Siro contro il Napoli obbligando l’Inter a un cambio forzato: il centrocampista avrebbe cerchiato una data in rosso sul calendario. Il 28 gennaio, match di Champions League contro il Borussia Dortmund: l’ultima partita del girone in programma al Signal Iduna Park. Secondo infortunio muscolare della stagione per l’ex Milan che resterà ai box per circa un mese.

Infortunio Calhanoglu: il comunicato

Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo sinistro. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni.

Quanto resta fuori il centrocampista dell’Inter

🇹🇷✨ Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu, listede resmen parlıyor! pic.twitter.com/FLx7DnADAp — Calcio Türkiye 🇹🇷🇮🇹 (@CalcioTurkey) January 12, 2026



Il centrocampista turco salterà con ogni probabilità gli impegni di campionato del 14 e 17 gennaio, rispettivamente contro Lecce e Udinese, poi non ci sarà in Champions League con l’Arsenal il 20 gennaio e contro il Pisa venerdì 23. Il numero 20 nerazzurro non sarà a disposizione di mister Chivu per poco più di tre settimane con l’obiettivo di rientrare tra fine gennaio e inizio febbraio.

Le alternative a centrocampo per Chivu

Il piano A è Piotr Zielinski, sostituto naturale di Hakan Calhanoglu, già utilizzato in quella zona di campo con Nicolò Barella, Henrik Mkhitaryan e Petar Sucic che si alterneranno come mezzali. Allo stesso tempo il croato o l’italiano possono rappresentare delle valide soluzioni all’assenza del numero 20 con Cristian Chivu che scioglierà le riserve in vista del prossimo impegno di campionato contro i giallorossi.