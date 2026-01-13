Milan, infortunio Fullkrug: per quanto si ferma l’attaccante

Guaio per il Milan e Massimiliano Allegri: Niclas Fullkrug ha riportato la frattura di un dito del piede e resterà fermo circa un mese. Un’assenza pesante che costringe staff e squadra a rivedere le soluzioni offensive.
Niclas Fullkrug si ferma subito. L’attaccante tedesco, appena arrivato al Milan, si è infortunato al piede e ha riportato la frattura di un dito. Guai in vista per Massimiliano Allegri che non potrà avere a disposizione il suo nuovo numero 9 per i prossimi impegni stagionali.
Milan, Fullkrug out circa un mese
Niclas Fullkrug dovrà fermarsi per circa un mese a causa della frattura di un dito del piede, un infortunio fastidioso che lo costringerà a saltare diverse partite. Lo stop arriva in un momento delicato della stagione, con Massimiliano Allegri che deve subito rinunciare al suo nuovo rinforzo offensivo.
Fullkrug al Milan: chi è il nuovo attaccante di Allegri
Niclas Fullkrug è sbarcato a Milano nella serata di ieri, diventando il primo rinforzo del Milan per la sessione invernale di calciomercato.
Niclas Fullkrug ha iniziato la sua avventura con il Milan. L’attaccante tedesco arriva dal West Ham con la formula del prestito fino a giugno 2026, che include un diritto di riscatto fissato intorno ai 13-14 milioni di euro per i rossoneri, che copriranno interamente il suo ingaggio fino alla fine della stagione.
Füllkrug, classe 1993, porta con sé un profilo esperto: dopo esser esploso in Germania con club come Werder Brema e Borussia Dortmund, nel 2024 si era trasferito al West Ham per una cifra importante. La sua avventura in Premier League però non ha dato i risultati sperati, con poche presenze e soli tre gol in 29 partite, complici anche problemi fisici e difficoltà di adattamento al calcio inglese.
Il trasferimento al Milan rappresenta per lui una chance di rivalsa: in rossonero avrà l’opportunità di rilanciare la propria carriera in un ambiente dove potrà finalmente giocare con continuità e dimostrare le sue qualità in un campionato come la Serie A. Il club rossonero ha accelerato per assicurarsi l’attaccante soprattutto dopo l’infortunio di Santiago Gimenez, che ha lasciato un vuoto nel reparto avanzato.