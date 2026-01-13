Milan, infortunio Fullkrug: per quanto si ferma l’attaccante

Guaio per il Milan e Massimiliano Allegri: Niclas Fullkrug ha riportato la frattura di un dito del piede e resterà fermo circa un mese. Un’assenza pesante che costringe staff e squadra a rivedere le soluzioni offensive.

Niclas Fullkrug si ferma subito. L’attaccante tedesco, appena arrivato al Milan, si è infortunato al piede e ha riportato la frattura di un dito. Guai in vista per Massimiliano Allegri che non potrà avere a disposizione il suo nuovo numero 9 per i prossimi impegni stagionali.

Milan, Fullkrug out circa un mese

Niclas Fullkrug dovrà fermarsi per circa un mese a causa della frattura di un dito del piede, un infortunio fastidioso che lo costringerà a saltare diverse partite. Lo stop arriva in un momento delicato della stagione, con Massimiliano Allegri che deve subito rinunciare al suo nuovo rinforzo offensivo.

Fullkrug al Milan: chi è il nuovo attaccante di Allegri