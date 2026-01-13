Serie A: Derby lombardo dal sapore europeo al Sinigaglia

Il recupero della 16ª giornata di Serie A mette in scena un derby lombardo ad alta tensione. Giovedì sera il Como, ancora imbattuto tra le mura amiche, ospita il Milan al Sinigaglia in una sfida che vale punti pesantissimi sia in ottica Scudetto sia nella corsa alle coppe europee, ne parliamo con Planetwin365.news

Giovedì sera il Como ospita il Milan nel recupero della 16ª giornata di Serie A, in un derby lombardo che mette in palio punti pesanti. Le due squadre sono separate da sei lunghezze: il Milan è secondo in classifica con 40 punti, a tre dall’Inter capolista, mentre il Como occupa la sesta posizione a quota 34, in piena corsa per l’Europa.

Come evidenziano le statistiche di Planetwin365.news, il Sinigaglia si è trasformato in un vero fortino per i lariani, ancora imbattuti in casa con un bilancio di cinque vittorie e quattro pareggi, impreziosito da appena quattro reti subite.

Sinigaglia fortino: Como imbattuto in casa

Il Milan, però, può aggrapparsi a una tradizione nettamente favorevole. Nella storia, il derby lombardo tra rossoneri e comaschi si è disputato 34 volte: il bilancio sorride al Diavolo, vittorioso in 19 occasioni, contro le 5 affermazioni del Como, con 10 pareggi a completare il quadro. L’ultimo successo dei lariani contro il Milan risale a oltre quarant’anni fa: nel 1985, quando la formazione biancoblù strappò tre punti a sorpresa a San Siro. Negli incroci più recenti, invece, sono stati i rossoneri a imporsi per due volte consecutive con il punteggio di 2-1.

Milan, serve continuità per lo Scudetto

La squadra di Allegri ha conosciuto una sola sconfitta nelle ultime 19 partite, ma ha lasciato per strada diversi punti contro avversarie di medio-bassa classifica. I pareggi contro Genoa e Fiorentina, arrivati entrambi nel finale, hanno infatti rallentato la corsa scudetto del Milan, chiamato ora a reagire in un campo fin qui inespugnabile.

