Milano Cortina 2026, Allegri: “Essere Tedoforo un grande onore”

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, Tedoforo della Fiamma Olimpica Milano-Cortina 2026 a Borgomanero. L’allenatore rossonero ha parlato dell’importanza del ruolo da lui ricoperto.

Nella mattinata di oggi, mercoledì 14 gennaio, Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha ricoperto il ruolo di Tedoforo della Fiamma Olimpico per Milano-Cortina 2026. L’allenatore rossonero si è detto molto onorato di averlo potuto fare. In una breve intervista rilasciata a margine della manifestazione. Alle 12.00 il tecnico rossonero parlerà poi in conferenza stampa, in diretta su Sportitalia, in vista del match di campionato contro il Como, recupero della 16^ giornata che si disputerà domani.

Allegri, le parole

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, a margine della sua frazione come Tedoforo nella tappa Borgomanero–Varese del viaggio della Fiamma Olimpica ha parlato così: “Essere tedoforo durante il viaggio della Fiamma verso Milano per Milano Cortina 2026 è stato un grande onore e un’emozione intensa. La fiamma olimpica incarna valori fondamentali come impegno, rispetto, sacrificio e spirito di squadra, gli stessi che lo sport trasmette ogni giorno unendo persone e popoli. Portare la torcia ha rappresentato un momento di profondo significato umano e sportivo, simbolo di unione e continuità. Milano Cortina 2026 sarà un’occasione straordinaria per l’Italia di mostrarsi al mondo attraverso la forza dello sport. Negli ultimi 15 anni Milano è diventata una delle città più importanti al mondo, con una crescita esponenziale, e questo evento sportivo le darà ancora più lustro“.

Domani Como-Milan

Dopo i due punti raccolti contro Genoa e Fiorentina, il Milan si appresta ad affrontare il Como, domani alle 20.45. Una gara fondamentale per i rossoneri, che vogliono tornare al successo che manca dalla prima gara del 2026. La vittoria 0-1 in casa del Cagliari. Un avversario complicato, il Como che fino ad ora ha raccolto 34 punti in campionato, 6 in meno dei rossoneri. Per Max Allegri e i suoi sarà quindi fondamentale non sbagliare l’approccio e tornare a racimolare i 3 punti. In vista della gara il tecnico parlerà alle 12.00 in conferenza stampa, in diretta su Sportitalia.