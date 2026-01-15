Di Natale a Sportitalia: “Dallo Scudetto mancato con l’Udinese al ‘No’ alla Juve. Occhio a Spalletti…”

Intervista esclusiva a Sportitalia Mercato ad Antonio Di Natale, bandiera dell’Udinese reduce dall’esperienza in Serie D con la Scafatese.

Antonio Di Natale e l’Udinese: una storia d’amore incredibile. Dal 2004 al 2016 ha segnato 191 reti in Serie A vincendo la classifica cannonieri rispettivamente con 29 e 28 reti: 385 gare disputate con il club friulano è il miglior marcatore dei bianconeri in Coppa Italia e nelle Coppe Europee.

Di Natale e i rimpianti con l’Udinese

“Rimpianti? Ho sposato il progetto Udinese per 12 anni. Orgoglioso di quello che ho fatto: vinto due volte la classifica cannonieri, poi un Mondiale e un Europeo. Tutto il resta è noia. Ho un bel rapporto con la famiglia Pozzo: sono contento così. Il presidente mi chiamava tutte le sere. Con Guidolin mi divertivo: un grande allenatore, il mister è stato per noi un riferimento.

Il No alla Juve e il sogno Scudetto

“Scudetto? Se fosse rimasto Sanchez (al Barcellona, ndr.) ci potevamo giocare le chance di vincerlo. Eravamo troppo forti”. No alla Juventus? “Avevo comprato una scuola calcio a Udine. La parola vale di più dei soldi, ho fatto una scelta di vita. Stavo bene a Udine. Avevo 32 anni, mi avevano venduto a 7-8 milioni, alla Juve mi avrebbero fatto 4 anni”. C’è un Di Natale nel calcio moderno? “Insigne mi assomigliava, le caratteristiche simili alle mie. Negli ultimi anni non c’è, facciamo fatica”.

Di Natale elogia Spalletti

Scudetto chi lo vince? Te lo dico a marzo, a oggi l’Inter. Ma occhio alla Juve. Spalletti? Sta facendo vedere il valore che ha, ha dimostrato di essere un fenomeno!”. Il Napoli di Conte fa fatica? Hanno tanto infortunati, poi fino alla fine se la può giocare”.

Da Napoli lo scopritore di Di Natale

Da Napoli è intervenuto il responsabile della squadra San Nicola dove è cresciuto Antonio Di Natale, Lorenzo d’Amato, al tempo osservatore dell’Empoli: “Sempre un buono di cuore, una persona splendida. Da bambino era sveglio, calcisticamente incredibile, non ce n’era per nessuno. E’ stato un grande”