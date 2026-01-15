Gol ed emozioni al Bentegodi: il Bologna torna a vincere, battuto il Verona 3-2

Il Bologna torna a vincere in campionato quasi due mesi dopo l’ultima volta: successo in trasferta per la squadra allenata da Vincenzo Italiano. 3-2 al Verona sconfitto in casa al Bentegodi.
Quattro gol nel primo tempo uno nella ripresa: Orban apre le marcature al Bentegodi, poi il Bologna dilaga con Orsolini, Odgaard e Castro. Inutile nella ripresa l’autogol di Freuler: tre punti pesantissimi per i rossoblù.
Il Bologna espugna Verona: 3-2 nel segno di Orsolini
Il risultato si sblocca al 13′ : 60 metri palla al piede di Bernede che dopo un cost to cost dalla propria area di rigore, serve Orban, che batte Ravaglia per l’1-0 dei padroni di casa. Dopo 8 minuti i rossoblù pareggiano immediatamente: angolo di Freuler per Orsolini che come Robben fa partire un missile terra aria che si infila sotto l’incrocio.
100 – Dal suo esordio in Serie A col Bologna (febbraio 2018), Riccardo Orsolini (100 – 72G 28A) è solo il terzo giocatore Italiano ad aver raggiunto quota 100 partecipazioni a gol in Serie A, dopo Ciro Immobile (157) e Domenico Berardi (129). Garanzia.#VeronaBologna pic.twitter.com/t7579xunAJ
— OptaPaolo (@OptaPaolo) January 15, 2026
Dopo altri 8 minuti il Bologna la ribalta: Dominguez appoggia per Odgaard che con il mancino batte Montipò per la seconda volta, prima del tris di Castro che al 43′ chiude virtualmente i giochi. Sponda di Pobega per l’argentino e bordata del classe 2004 di prima intenzione che colpisce la traversa per poi terminare la sua corsa alle spalle del portiere del Verona.
Al minuto 72 si riapre il match: ripartenza del Verona, con Giovane che lancia Orban. Cross del nigeriano e sfortunata deviazione di Freuler che batte Ravaglia. Non succede più nulla fino al triplice fischio con la Lega Serie A che premia Riccardo Orsolini come Man of The Match: il numero 7 dopo più di un mese di astinenza è tornare a “bussare” in campionato.