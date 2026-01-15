Il Milan ribalta il Como: 3-1 al Sinigaglia, decisivi Nkunku e Rabiot

Como-Milan finisce 1-3: i rossoneri ribaltano i lariani dopo i pareggi contro Genoa e Fiorentina e si portano a -3 dall’Inter capolista. Prestazione maiuscola del Diavolo al Sinigaglia.

Il Milan torna alla vittoria contro il Como dopo due pareggi consecutivi portandosi a ridosso del primo posto occupato dalla capolista Inter. Dopo l’iniziale vantaggio di Kempf, la squadra di Max Allegri trova il pareggio con Christopher Nkunku su rigore allo scadere della prima frazione di gioco. Nella ripresa sale in cattedra Adrien Rabiot: il centrocampista francese protagonista assoluto del match, con una doppietta regala tre punti pesantissimi al club di Via Aldo Rossi.

Milan a -3 dall’Inter: Rabiot e Nkunku decisivi contro il Como

1 – Il Milan (12V, 7N, 1P) ha registrato al massimo una sconfitta nelle prime 20 gare stagionali di Serie A solo per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo il 1995/56 e il 2003/04. Fondamenta.#ComoMilan — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 15, 2026

Quarto gol in campionato per Nkunku e seconda rete di fila per l’attaccante francese sempre più decisivo con il Milan assieme a Rabiot: in occasione del calcio di rigore assegnato ai rossoneri, Rafael Leao avrebbe voluto calciare il penalty, con il tecnico che opta per l’ex Lipsia a segno sempre dagli undici metri contro il Verona. Interviene anche Maignan e la situazione rientra, con il numero 10 che festeggia insieme ai compagni la rete del pareggio.

9 – Dalla sua prima partecipazione al gol in questa Serie A (doppietta alla 7ª giornata v Fiorentina a metà ottobre), solamente Lautaro Martínez (10) ha preso parte a più reti rispetto a Rafael Leão nel torneo: nove, sette centri e due assist nel periodo. Impatto.#ComoMilan — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 15, 2026

Per la terza volta di fila il Diavolo va sotto nel punteggio, dopo Genoa e Fiorentina: un secondo tempo magistrale contro il Como permette ai rossoneri di ritrovare il successo. In occasione del 2-1 Rabiot sfrutta al meglio un assist magistrale di Leao, poi allo scadere si mette in proprio con una gran botta dal limite dell’area che sorprende Butez. Milan che sale a quota 43 al secondo posto in solitaria.