Juve, l’incredibile notte dei fratelli fermati per furto di spumante all’Allianz Stadium

Prima dormono dentro l’Allianz Stadium, poi rubano tre bottiglie di spumante dallo stadio della Juve. Fermati fratello e sorella dopo il furto. Lui arrestato, perché in possesso di 3 bottiglie di spumante rubate.

Si è conclusa con un arresto e una denuncia a piede libero la folle notte di un fratello e una sorella in occasione di Juventus-Cremonese dell’ultimo turno di Serie A. I due, arrivati da Bologna, al termine della gara della Juve sono rimasti all’interno dell’impianto. Fratello e sorella si sono nascosti in una delle sale d’accoglienza e hanno consumato generi alimentari. Al momento del controllo, è stato trovato in possesso di tre bottiglie di spumante. Ed è stato così arrestato. Una vera e propria notte da Leoni quella vissuta dai due fratelli ma conclusa in malo modo. Il personale dell’Allianz Stadium, una volta accortosi di loro ha infatti segnalato tutto al 112.

La news, cosa è accaduto

I due fratelli si erano nascosti all’interno dell’impianto della Juve con l’intenzione di trascorrervi la notte, riposando su alcuni divanetti nei locali dello stadio. Come sia stato possibile, è già oggetto di indagine e verrà appurato nei prossimi giorni. Ad un certo punto, però, il personale di vigilanza dell’Allianz Stadium si è accorto della loro presenza e ha contattato il 112. All’arrivo dei carabinieri, fratello e sorella hanno tentato di allontanarsi, ma sono stati bloccati. Per l’uomo, trovato in possesso di tre bottiglie di spumante, è scattato l’arresto in flagranza di reato e sarà processato per direttissima. La donna è stata denunciata a piede libero sempre per furto in concorso. Una vera e propria notte da leoni, quella vissuta nello stadio della Juve dai due ragazzi di Bologna, fratello e sorella, ma conclusa malamente.