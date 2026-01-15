I bianconeri hanno ottenuto cinque successi nelle ultime sei partite. I sardi cercano una vittoria scacciacrisi. Statistiche, analisi e approfondimenti sulla Serie A, viste da Planetwin365.news.

La Juventus vola in Sardegna per affrontare il Cagliari in occasione della ventunesima giornata di campionato con ritrovata fiducia. La squadra di Luciano Spalletti ha infatti collezionato cinque vittorie nelle ultime sei partite e tre clean sheet consecutivi, rilanciandosi così nella zona che vale la qualificazione in Champions League.

Juventus in forma: numeri e precedenti sorridono ai bianconeri

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, i bianconeri, attualmente quarti in classifica, si presentano in Sardegna con i precedenti a favore: nei 99 confronti di campionato contro i rossoblù, la Vecchia Signora ha ottenuto 52 vittorie, di cui 20 nei 43 match disputati proprio a Cagliari. L’ultima vittoria casalinga dei sardi contro la Juventus risale al 2020.

Il Cagliari, invece, naviga nelle zone basse della graduatoria con soli 19 punti raccolti finora e un solo punto nelle ultime tre giornate, frutto di due sconfitte senza reti e un pareggio. I rossoblù hanno quindi un disperato bisogno di allontanarsi dalla zona retrocessione e tornare a fare punti.

David trascina la Juve, Esposito speranza Cagliari

Spalletti può confidare sulla ritrovata vena realizzativa di Jonathan David, autore di due reti nelle ultime due partite. Sponda Cagliari, Sebastiano Esposito cerca il bis dopo aver segnato il gol sardo all’andata (2-1 per la Juve).

