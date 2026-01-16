Pisa-Atalanta, Durosinmi risponde a Krstovic e stoppa Palladino

Termina 1-1 il match tra Pisa e Atalanta all’Arena Garibaldi. Gara aperta al 83′ dalla rete del subentrato Krstovic. Pari quasi immediato dei padroni di casa al minuto 87′ a segnare è Rafiu Durosinmi.

E’ finito 1-1 l’anticipo della 21^ giornata di Serie A all’Arena Garibaldi tra Pisa e Atalanta. Gara che ha visto le due squadre sbloccarsi nei 10 minuti finali. Prima il vantaggio della Dea con Nikola Krstovic al minuto 83′. Quattro minuti più tardi il pari definitivo dei padroni di casa porta poi la firma su assist di Leris di Rafiu Durosinmi. L’attaccante Nigeriano, appena arrivato in Toscana firma una rete pesantissima per Gilardino e i suoi che fermano la Dea che manca l’aggancio al Como a 34 punti. Sale invece a 14 punti il Pisa, +1 sul Verona ultimo e ora alla pari con la Fiorentina terzultima a -3 dal Lecce 17^esimo. Risultato importante per la banda Gilardino che muove una classifica complicata. Passo falso per Palladino e i suoi.

Primo tempo senza emozioni

Parte meglio il Pisa che crea due occasioni tra l’ottavo e il nono minuto. Prima Canestrelli poi Touré pericolosi. Ancora Toscani che ci provano al 18′. Marin mette un pallone verso il centro, Moreo calcia in girata, Hien salva su Touré. Altra doppia chance Pisa al 22′. Carnesecchi salva su Meister. Super chance per la Dea al 31′. Colpo di testa che termina a lato da parte di De Ketelaere. Ancora Dea pericolosa al minuto 39. Zalewski serve Bernasconi che sul taglio viene anticipato da Scuffet. Non succede più nulla prima frazione che termina 0-0. Parità tra Pisa e Atalanta.

Finisce 1-1 a Krstovic risponde Durosinmi

Inizia nuovamente meglio il Pisa. Salva Carnesecchi al 52. Moreo svetta su corner di Tramoni. Il portiere della Dea salva. Risponde l’Atalanta al 58′. De Ketelaere innesca Scalvini, miracolo di Scuffet su di lui. Ancora Dea al 62′ con Zalewski. Bella giocata nello stretto ma la conclusione termina sul fondo. Pisa che ci prova due volte tra il 76′ e il 77′. Prima è Hien a salvare poi Piccinini calcia ma Carnesecchi manda in corner. Atalanta che la sblocca al 83′ con il subentrato Krstovic. Ederson allarga su Sulemana che va al cross trovando la zampata vincente della punta ex Lecce che sotto misura fa 0-1. Gol confermato dal VAR. Pari immediato del Pisa al 87′. Durosinmi fa 1-1. Cross dalla destra di Leris per lo stacco imperioso della punta nigeriana che anticipa Ahanor e fa 1-1. Carnesecchi non può nulla. Al 90′ è ancora Krstovic di testa a sfiorare l’1-2. Dopo 4 minuti di recupero termina 1-1.