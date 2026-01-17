Il Napoli torna a vincere dopo i pareggi con Inter e Parma: pur soffrendo, la truppa di Conte piega di misura il Sassuolo e incamera 3 punti fondamentali.

Lobotka decisivo con una bella volèe: lo slovacco non segnava da tanto e ha permesso alla formazione partenopea di conquistare un successo a dir poco fondamentale per restare lassù, a pochi passi dalla vetta. La distanza rispetto all’Inter è adesso di sei lunghezze, ma la tematica della serata è quella relativa agli infortuni. Che questa sera sono stati tre: usciti Rrhamani, Elmas e Politano.

Vittoria fondamentale

Erano 9 punti, ora sono 6. Pesano e non poco i pareggi contro Parma e Verona. Mentre quest’oggi il Sassuolo non ha mollato fino alla fine, provando a pareggiare con un innalzamento del baricentro nel secondo tempo. Alla fine della partita sospiro di sollievo per gli azzurri, che hanno capito il momento di difficoltà, sapendo difendere con attenzione.

Problema infortuni

Dopo pochi minuti Elmas chiede il cambio per un giramento di testa, poi anche Rrahmani è costretto a fermarsi a causa di un problema muscolare all’adduttore. In un istante di emergenza continua, piove sul bagnato per la squadra di Conte. Visto che nel finale di partita rimane giù anche Politano, anche lui per un problema muscolare: senza cambi, stringe i denti e rimane in campo. Ma le tre defezioni pesano, considerando che alle porte ci sono altri impegni in una seconda metà di gennaio fitta. I prossimi due, con Copenaghen e Juve, rappresentano uno snodo cruciale tra Champions e Serie A.

L’analisi pre-match di Conte

Prima del fischio d’inizio, Antonio Conte aveva parlato così ai microfoni di DAZN. Un punto sui recuperi?

“Dovete chiederlo al dottore, io faccio l’allenatore. Non abbiamo informazioni. Neres non c’è, significa che non sta bene”. De Bruyne?

“Aspettiamo fiduciosi, quelli che mancano bisogna vedere quando arrivano e quando giocano”. Tanti punti persi con le piccole: che ha detto alla squadra?

“Che bisogna cercare di vincere la partita. Contro Verona e Parma sono state due partite diverse: col Verona è stato un peccato non culminare la rimonta, contro il Parma non siamo riusciti a sfruttare le occasioni. Quando capitano, bisogna coglierle, perché alla fine spostano il risultato. Per noi tornare alla vittoria diventa importante”. Il -9 dall’Inter pesa?

“Dobbiamo pensare al campionato nostro, come abbiamo sempre fatto. Cerchiamo di ottimizzare le risorse e indirizzare le cose dove possiamo, dove non possiamo non si può fare niente”.