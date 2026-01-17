Juve, la corsa si ferma a Cagliari: Mazzitelli firma l’impresa dei sardi

Prestazione enorme del Cagliari, che firma l’impresa battendo la Juve e conquistando tre punti fondamentali nella corsa salvezza.

La Juve ferma la sua corsa in terra sarda, dove il Cagliari si rilancia grazie al gol bellissimo messo a segno dal centrocampista Luca Mazzitelli, che al minuto 65 raccoglie il cross di Gaetano e deposita alle spalle di Perin una volèe di pregevole fattura. I bianconeri dominano il possesso palla, nel finale vanno a più riprese vicini al pareggio, ma non basta per evitare una brusca frenata.

Cagliari, tre punti pesantissimi

Non vinceva dal 27 dicembre la formazione di Fabio Pisacane (blitz in esterna a Torino contro i granata, ndr). Dopo quell’acuto erano arrivate due sconfitte e il pari contro la Cremonese. Pesante il ko di lunedì scorso al Ferraris di Genova nello scontro diretto contro la formazione di De Rossi. Ma quest’oggi è arrivata un’affermazione pesantissima. Partita di sacrificio, attenzione e grande caparbietà. Per la Juve si tratta della seconda sconfitta dell’era Spalletti. Si ferma una serie importante di cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei, contando anche la Champions.

Le due situazioni in classifica

Davanti corrono. In questo momento la Juventus si trova a dieci lunghezze dalla capolista Inter. Una sconfitta che interrompe una dinamica che sembrava chiara: i bianconeri erano in netta risalita e si era aperta una piccola fiammella dell’ambizione tricolore. Ma questo ko ridimensiona sensibilmente le frontiere ambiziose della Vecchia Signora. Dopo lo svantaggio, gli attacchi a testa bassa si sono scontrati col muro cagliaritano: Caprile risponde presente e quando non ci arriva lui è il palo a salvare i sardi sul tiro di Yildiz deviato.

Bianconeri a -4 da Napoli e Milan, che sarà impegnato domani sera contro il Lecce. Il Cagliari, che aveva ottenuto un solo punto nelle precedenti tre partite, fa il balzo in avanti portandosi a +8 sulla zona retrocessione. Un sabato sera da ricordare.

