Home » Calcio » Juve, la corsa si ferma a Cagliari: Mazzitelli firma l’impresa dei sardi

Juve, la corsa si ferma a Cagliari: Mazzitelli firma l’impresa dei sardi

Prestazione enorme del Cagliari, che firma l’impresa battendo la Juve e conquistando tre punti fondamentali nella corsa salvezza.

La Juve ferma la sua corsa in terra sarda, dove il Cagliari si rilancia grazie al gol bellissimo messo a segno dal centrocampista Luca Mazzitelli, che al minuto 65 raccoglie il cross di Gaetano e deposita alle spalle di Perin una volèe di pregevole fattura. I bianconeri dominano il possesso palla, nel finale vanno a più riprese vicini al pareggio, ma non basta per evitare una brusca frenata.

Luciano Spalletti, allenatore della Juve (fonte Juventus.com)
Cagliari, tre punti pesantissimi

Non vinceva dal 27 dicembre la formazione di Fabio Pisacane (blitz in esterna a Torino contro i granata, ndr). Dopo quell’acuto erano arrivate due sconfitte e il pari contro la Cremonese. Pesante il ko di lunedì scorso al Ferraris di Genova nello scontro diretto contro la formazione di De Rossi. Ma quest’oggi è arrivata un’affermazione pesantissima. Partita di sacrificio, attenzione e grande caparbietà. Per la Juve si tratta della seconda sconfitta dell’era Spalletti. Si ferma una serie importante di cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei, contando anche la Champions.

Le due situazioni in classifica

Davanti corrono. In questo momento la Juventus si trova a dieci lunghezze dalla capolista Inter. Una sconfitta che interrompe una dinamica che sembrava chiara: i bianconeri erano in netta risalita e si era aperta una piccola fiammella dell’ambizione tricolore. Ma questo ko ridimensiona sensibilmente le frontiere ambiziose della Vecchia Signora. Dopo lo svantaggio, gli attacchi a testa bassa si sono scontrati col muro cagliaritano: Caprile risponde presente e quando non ci arriva lui è il palo a salvare i sardi sul tiro di Yildiz deviato.

Bianconeri a -4 da Napoli e Milan, che sarà impegnato domani sera contro il Lecce. Il Cagliari, che aveva ottenuto un solo punto nelle precedenti tre partite, fa il balzo in avanti portandosi a +8 sulla zona retrocessione. Un sabato sera da ricordare.

×