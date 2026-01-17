Mediacom piange la scomparsa di Commisso: il ricordo commovente dell’azienda

Il funerale di Rocco Commisso si svolgerà mercoledì 21 gennaio 2026 a New York. In serata è arrivato il comunicato stampa della Mediacom Communications, l’azienda fondata da Commisso nel 1995.

Con profonda tristezza, Mediacom Communications annuncia la scomparsa di Rocco B. Commisso, fondatore, presidente e amministratore delegato della società. Commisso è stato uno degli imprenditori immigrati italiani di maggior successo nella storia della nostra nazione. Membro del prestigioso Forbes 400, la sua illustre carriera nel settore della televisione via cavo si è estesa per quasi 50 anni. Amato marito di Catherine Commisso. Devoto padre di Guiseppe B. Commisso e Marisa M. Commisso. Caro fratello di Raffaelina Evangelista e di suo marito Gilberto, e di Italia Commisso Weinand e di suo marito George.

Il percorso aziendale

Commisso fondò Mediacom nel 1995 per acquisire e rilanciare sistemi via cavo in comunità più piccole e poco servite del Paese. Nel 2000 guidò con successo l’offerta pubblica iniziale di Mediacom, aprendo la strada alla straordinaria crescita dell’azienda fino a diventare il quinto operatore di televisione via cavo negli Stati Uniti, offrendo servizi di dati ad alta velocità, video, telefonia e mobile a oltre 3 milioni di famiglie e imprese in 22 Stati. Nel 2011 riportò l’azienda a gestione privata e oggi Mediacom è interamente di proprietà della famiglia Commisso.

Commisso iniziò la sua carriera professionale presso lo stabilimento produttivo di Pfizer Inc. a Brooklyn, New York. Dopo la laurea in economia nel 1975, trascorse un decennio nel settore finanziario, inizialmente presso Chase Manhattan Bank (oggi J.P. Morgan Chase) e successivamente presso la Royal Bank of Canada, dove guidò le attività di finanziamento negli Stati Uniti per aziende dei settori media e comunicazioni.

Le importanti cariche

Dal 1986 al 1995 ricoprì il ruolo di vicepresidente esecutivo, direttore finanziario e consigliere di amministrazione di Cablevision Industries Corporation. Durante il suo mandato, Cablevision Industries, allora società privata, crebbe dal 25° all’8° posto tra le più grandi aziende via cavo del Paese, servendo 1,3 milioni di clienti al momento della fusione con Time Warner.

Commisso ha inoltre fatto parte dei consigli di amministrazione della National Cable & Telecommunications Association, C-SPAN, CableLabs, Cyndx LLC e della National Italian American Foundation. Nel corso della sua prestigiosa carriera ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui l’Ernst & Young Entrepreneur of the Year Award, il Life Achievement Award della National Italian American Foundation, la Ellis Island Medal of Honor e il Vanguard.

FONTE: comunicato stampa MediaCom