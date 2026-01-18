Fiorentina, emoziona il gesto della famiglia Commisso dopo la vittoria a Bologna

Dopo la vittoria della Fiorentina sul campo del Bologna, non è passato inosservato il gesto della famiglia Commisso, che ha voluto complimentarsi con la squadra.

A fine partita Catherine e Giuseppe Commisso hanno chiamato il Direttore Generale Ferrari per fare i complimenti al Mister e a tutta la squadra per come hanno giocato e per come hanno lottato dall’inizio alla fine. “Rocco sarebbe stato davvero orgoglioso di questo successo. Grazie di cuore”. Negli spogliatoi il Mister e i giocatori hanno intonato “Rocco, Rocco, Rocco” ed è seguito un lungo applauso.

Il ricordo della Fiorentina

Prima della partita, il portiere della viola, David De Gea, aveva parlato così a DAZN: “Mando un abbraccio a tutta la famiglia Commisso. Ringrazio tutto quello che ha fatto per la Fiorentina e per il calcio, è qua con noi anche oggi”. De Gea ha voluto ricordare Commisso: “Per me era un uomo di grande umiltà, ha fatto tanto per questo gruppo. Un abbraccio enorme alla famiglia”.

La dedica di Vanoli

Paolo Vanoli emozionatissimo nel ricordo di Commisso: “E’ stata una partita importante, è una gioia anche se abbiamo perso non solo un presidente ma un grande uomo. Faccio le condoglianze, siamo vicini a tutta la famiglia perché penso che siano giorni particolari e molto tristi, siamo vicini vicini al loro dolore. Quello che potevamo fare glielo ho detto ai ragazzi, è mettere in campo quello che lui ci ha lasciato: i valori, il sacrificio, l’unione, la famiglia. Non l’ho conosciuto di persona, ma quelle volte che l’ho sentito dal telefono mi ha sempre trasferito questo messaggio di unione dei valori e di rispetto. Oggi come ho detto ai ragazzi dovevamo fare una partita degna di quello che lui ha lasciato”.

L’emozione di Mandragora

Ha segnato un gol importantissimo, facendo anche la dedica a Commisso. Commovente l’emozione di Mandragora: “Indosso la maglia del presidente. Abbiamo perso Joe un anno e mezzo fa (Barone ndr.) e adesso il Presidente. La vittoria è per lui e per la sua famiglia. Mandiamo un grande abbraccio e speriamo di regalargli altre soddisfazioni”.

La commozione di Italiano

Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, si è commosso nel ricordo di Commisso: “Brividi nel ricordo di una persona fantastica, umile un uomo di altri tempi che faceva stare bene tutti. Arrivava al cdentro sportivo e ti abbracciava, non ti faceva mancare niente. Perdiamo un grande uomo di sport, un grande appassionato di questo sport. Un grande abbraccio a Catherine, sua moglie, un grande abbraccio alla famiglia. Sono dispiaciutissimo perché ripeto era un uomo così davvero umile, appassionato e gentile con tutti è un dispiacere enorme davvero”, ha detto a DAZN.

Le informazioni sul funerale

Prima visita

Lunedì, 19 gennaio, 2026

4.00 Pm – 8:00 Pm

Vander Plaat – Vermeulen Memorial Home

530 High Mountain Road

Franklin Lakes NJ 07417

Seconda Visita

Martedì 20 gennaio 2026

4.00 Pm – 8:00 Pm

Vander Plaat – Vermeulen Memorial Home

530 High Mountain Road

Franklin Lakes NJ 07417

Messa Funebre

Mercoledì 21 gennaio 2026

10:00 AM

St’ Patrick’s Cathedral

631 Fifth Avenue

New York, Ny 10022

Sepoltura

Mercoledì 21 gennaio 2026

1.30 PM

Maryrest Cemetery & Mausoleum

770 Darlington Ave

Mahwah, NJ 07430

Si prega di recarsi direttamente al Mausoleo

Messa di commemorazione in Italia

La data sarà definita in seguito.

Duomo di Firenze – Cattedrale di Santa Maria del Fiore

Piazza del Duomo, 50122 Firenze, Italy