Fiorentina, emoziona il gesto della famiglia Commisso dopo la vittoria a Bologna

Dopo la vittoria della Fiorentina sul campo del Bologna, non è passato inosservato il gesto della famiglia Commisso, che ha voluto complimentarsi con la squadra.

A fine partita Catherine e Giuseppe Commisso hanno chiamato il Direttore Generale Ferrari per fare i complimenti al Mister e a tutta la squadra per come hanno giocato e per come hanno lottato dall’inizio alla fine. “Rocco sarebbe stato davvero orgoglioso di questo successo. Grazie di cuore”. Negli spogliatoi il Mister e i giocatori hanno intonato “Rocco, Rocco, Rocco” ed è seguito un lungo applauso.

Rocco Commisso, ex presidente della Fiorentina
La scomparsa di Rocco Commisso lascia un vuoto enorme nella Fiorentina

Il ricordo della Fiorentina

Prima della partita, il portiere della viola, David De Gea, aveva parlato così a DAZN: “Mando un abbraccio a tutta la famiglia Commisso. Ringrazio tutto quello che ha fatto per la Fiorentina e per il calcio, è qua con noi anche oggi”. De Gea ha voluto ricordare Commisso: “Per me era un uomo di grande umiltà, ha fatto tanto per questo gruppo. Un abbraccio enorme alla famiglia”.

La dedica di Vanoli

Paolo Vanoli emozionatissimo nel ricordo di Commisso: “E’ stata una partita importante, è una gioia anche se abbiamo perso non solo un presidente ma un grande uomo. Faccio le condoglianze, siamo vicini a tutta la famiglia perché penso che siano giorni particolari e molto tristi, siamo vicini vicini al loro dolore. Quello che potevamo fare glielo ho detto ai ragazzi, è mettere in campo quello che lui ci ha lasciato: i valori, il sacrificio, l’unione, la famiglia. Non l’ho conosciuto di persona, ma quelle volte che l’ho sentito dal telefono mi ha sempre trasferito questo messaggio di unione dei valori e di rispetto. Oggi come ho detto ai ragazzi dovevamo fare una partita degna di quello che lui ha lasciato”.

L’emozione di Mandragora

Ha segnato un gol importantissimo, facendo anche la dedica a Commisso. Commovente l’emozione di Mandragora: “Indosso la maglia del presidente. Abbiamo perso Joe un anno e mezzo fa (Barone ndr.) e adesso il Presidente. La vittoria è per lui e per la sua famiglia. Mandiamo un grande abbraccio e speriamo di regalargli altre soddisfazioni”.

La commozione di Italiano

Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, si è commosso nel ricordo di Commisso: “Brividi nel ricordo di una persona fantastica, umile un uomo di altri tempi che faceva stare bene tutti. Arrivava al cdentro sportivo e ti abbracciava, non ti faceva mancare niente. Perdiamo un grande uomo di sport, un grande appassionato di questo sport. Un grande abbraccio a Catherine, sua moglie, un grande abbraccio alla famiglia. Sono dispiaciutissimo perché ripeto era un uomo così davvero umile, appassionato e gentile con tutti è un dispiacere enorme davvero”, ha detto a DAZN.

Le informazioni sul funerale

Prima visita

Lunedì, 19 gennaio, 2026

4.00 Pm – 8:00 Pm

Vander Plaat – Vermeulen Memorial Home

530 High Mountain Road

Franklin Lakes NJ 07417

Seconda Visita 

Martedì 20 gennaio 2026

4.00 Pm – 8:00 Pm

Vander Plaat – Vermeulen Memorial Home

530 High Mountain Road

Franklin Lakes NJ 07417

Messa Funebre

Mercoledì 21 gennaio 2026

10:00 AM

St’ Patrick’s Cathedral

631 Fifth Avenue
New York, Ny 10022

Sepoltura

Mercoledì 21 gennaio 2026

1.30 PM

Maryrest Cemetery & Mausoleum
770 Darlington Ave

Mahwah, NJ 07430

Si prega di recarsi direttamente al Mausoleo

Messa di commemorazione in Italia

La data sarà definita in seguito.                                

Duomo di Firenze – Cattedrale di Santa Maria del Fiore

Piazza del Duomo, 50122 Firenze, Italy

