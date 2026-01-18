Fiorentina, il dopo Commisso: cosa succede ora

La scomparsa di Rocco Commisso ha lasciato un vuoto enorme nei piani dirigenziali della Fiorentina. Rocco non era solo il Presidente e proprietario ma la figura maggiormente decisionale all’interno del club.

Fiorentina, come cambia la dirigenza

La scomparsa di Rocco Commisso ha lasciato un vuoto enorme non solo nella famiglia della Fiorentina ma anche nei quadri dirigenziali viola. Il suo addio lascia infatti un dubbio enorme su chi guiderà ora la Fiorentina e chi prenderà le decisioni. Le ultime volontà di Rocco portano alla figura di Catherine Commisso, la moglie del compianto Rocco. Sarà lei ad ereditare la squadra e a prendere da adesso in poi le decisioni sul futuro della Fiorentina. Un futuro che potrebbe essere legato anche al nome di Mark Stephan. Nel CdA diventerà una figura chiave, lui che da 30 anni è collaboratore e amministratore della società di Commisso. Stephan sarà probabilmente spesso in Italia, al suo fianco il dg Alessandro Ferrari, diventato sempre più centrale dopo la scomparsa di Joe Barone.

Difficilmente la società verrà venduta, almeno nel breve, questa era la volontà di Rocco, confermata da lui stesso al termine del 2025. Ma ora tutte le decisioni passano alla moglie. Decisioni che andranno prese nel tempo e che vanno attese con il massimo riserbo e rispetto per la famiglia ora in lutto. Nel board ci sarà poi anche la figura del figlio Joseph Commisso. Per quanto riguarda l’area sportiva, dal 4 febbraio inizierà l’era di Fabio Paratici che firmerà per 5 anni. L’ex dirigente di Sampdoria, Juventus e Tottenham, vicino al Milan la scorsa estate è pronto a rilanciare la Fiorentina. Un club, lasciato da Rocco, al netto dei tantissimi investimenti, senza debiti, e con i conti in ordine, nel quale Paratici potrà lavorare in libertà.

I ringraziamenti della società e della famiglia

La Famiglia Commisso e la Fiorentina desiderano esprimere la loro profonda gratitudine per tutti coloro, dalle Federazioni Sportive a tutti i Club, dai tifosi, dai rappresentanti delle Istituzioni Sportive e Politiche ai comuni cittadini, che hanno voluto esprimere pubblicamente o privatamente la loro vicinanza per la scomparsa di Rocco. In questo momento di profondo dolore e sconforto, sentire un così grande affetto, che va ben oltre il solo mondo del calcio e testimonia quanto Rocco sia entrato nel cuore della gente, ci riempie il cuore e ci conferma quanto il suo ricordo rimarrà per sempre indelebile.