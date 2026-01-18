Fiorentina, vittoria pesante a Bologna: emoziona il ricordo di Commisso

Vittoria che pesa come un macigno della Fiorentina al Dall’Ara di Bologna. La formazione di Vanoli conquista tre punti fondamentali. Emozionante il ricordo di Commisso.

E’ stato un pomeriggio di adrenalina, carica emotiva altissima e passione infinita per la Fiorentina, che ha conquistato un successo importantissimo in chiave classifica nel giorno del ricordo del presidente Rocco Commisso, scomparso ieri all’età di 76 anni.

La dedica a Commisso

Pronti via e la viola si rende pericolosissima al minuto 17, quando viene annullato il gol del vantaggio messo a segno da Ndour. Passano poco meno di due minuti ed ecco la rete che sblocca la contesa al Dall’Ara: Mandragora mette dentro dopo l’assist di Gudmundsson, facendo esplorere il settore ospiti.

Il centrocampista, dopo aver insaccato il vantaggio, ha dedicato la rete a Rocco Commisso, mostrando la maglia viola con dietro scritto “Rocco” e sotto il numero “5”. Il primo tempo della viola è da applausi per determinazione, fame agonistica e gestione del possesso.

Orgoglio viola per risalire in classifica

Al minuto 45 ci pensa Roberto Piccoli a raddoppiare. La formazione di Vanoli non dà mai la sensazione di poter incassare il gol, specialmente nel primo tempo. Nel corso della ripresa il Bologna aumenta il baricentro e i giri del motore, anche se le insidie non impensieriscono la retroguardia fiorentina.

Nel finale si risvegliano i felsinei proprio quando s’accende Rowe. L’esterno ex Marsiglia prima colpisce il palo dopo una discesa solitaria, poi fornisce l’assist per la rete che accorcia le distanze: perfetto inserimento aereo di Fabbian, tra l’altro obiettivo dei toscani in questo mercato di gennaio.

Nel finale la Fiorentina si difende con le unghie e con i denti, riuscendo a resistere agli assalti del Bologna. Prima vittoria esterna in campionato per i toscani, che danno continuità alle recenti prestazioni e salgono a quota 17 punti.