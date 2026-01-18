Mal comune mezzo gaudio, Sinner e Alcaraz: l’Australian Open diventa una Caporetto

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono i grandi favoriti dell’Australian Open nel 2026, anche se un imprevisto può cambiare tutto.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono due giocatori straordinari, e non a caso sono i favoriti assoluti anche in vista dell’edizione 2026 dell’Australian Open. L’attuale numero due al mondo punta a conquistare per la terza volta consecutiva un torneo che ha già vinto nel 2024 e nel 2025, mentre il numero uno della classifica ATP punta fortemente a trionfare per la prima volta in carriera nel primo Slam della stagione.

Per l’italiano si tratterebbe di un tris storico, mentre lo spagnolo diverrebbe il tennista più giovane ad avere conquistato tutti i tornei del Grande Slam nel corso della sua carriera. Entrambi puntano a finire ancora più al centro del tennis che conta, anche se va tenuto fortemente in considerazione un imprevisto che non può né deve essere sottovalutato: parliamo di Lorenzo Musetti.

Australian Open, un imprevisto chiamato Musetti: Alcaraz e Sinner avvertiti

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono stati avvertiti, Lorenzo Musetti può metterli fortemente in difficoltà e addirittura puntare a conquistare il primo torneo Slam della sua carriera. A esserne convinto, John McEnroe, leggenda del tennis mondiale che in un’intervista a La Stampa ha dichiarato: “Se c’è qualcuno che può vincere uno Slam al di fuori di Sinner e Alcaraz, a parte Novak Djokovic, quello è Musetti. Da un anno e mezzo sta giocando alla grande, mi sembra pronto. Ovviamente da numero 5 al mondo deve battersi tra Djokovic, Sinner e Alcaraz, e non è facile”.

McEnroe ritiene che anche Shelton, Bublik e Rune possano pensare al colpaccio, per quanto quest’ultimo sia un’incognita notevole considerando che è tornato a pieno regime di recente dopo il grave infortunio che lo ha costretto ai box per quasi tutto il 2025. In ogni caso, il punto della questione è che la leggenda del tennis ritiene che Lorenzo Musetti possa vedersela con i due giganti moderni, ovvero Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, strappando dalle loro braccia il primo Slam della stagione.

Sarebbe qualcosa di straordinario, qualora effettivamente si verificasse. Non solo per Musetti, ma anche per tutto il tennis italiano, visto e considerato che fino a questo momento soltanto Sinner è riuscito a ottenere risultati così tanto eccellenti. In ogni caso, staremo a vedere come effettivamente potranno andare le cose. Sicuramente sarà interessante scoprire cosa può succedere, e in quale modo può accadere, con un’Australian Open raramente così competitivo e atteso.