Calciomercato, ultimi aggiornamenti live:

8:50 Paulo Dybala e l’annuncio sul futuro: “L’Italia sempre sarà per me qualcosa di speciale. Non so quanto rimarrò qua in Italia, ma me lo godo fino al massimo”. Il trequartista della Roma è in scadenza di contratto al termine della stagione.

8:45 “Quanto manca… Manca che ci mettiamo sul tavolo e poi cercheremo di trovare la soluzione. Mike è molto legato a questa maglia e a questa società, c’è la volontà della società di andare avanti”: così il ds del Milan Igli Tare a Dazn prima della sfida contro il Lecce a San Siro sul rinnovo di Mike Maignan. “Penso entro… A breve, nelle prossime settimane, penso di avere una risposta definitiva. Ma io sono sempre positivo su questa storia”

8:30 Pol Lirola è un nuovo giocatore del Verona.

8:20 Urbano Cairo su Rafa Obrador durante Torino-Roma: “Era in tribuna, ha visto la partita con noi. Ora farà le visite, poi abbiamo altre cose da annunciare appena avremo la certezza”.

Il Nottingham Forest spinge per Lucca

8:15 Alfredo Pedullà: “Lorenzo Lucca e il Nottingham Forest: primo passaggio in esclusiva lo scorso 3 gennaio, quando agli inglesi non era stato ancora accostato il nome dell’attaccante del Napoli. Ieri abbiamo aggiunto che il Nottingham era tornato in pressing, oggi ha presentato una proposta in prestito oneroso con diritto di riscatto vicino ai 30 milioni. Gli inglesi vorrebbero prelevare Lucca per un’esperienza in Premier League e apprezzano molto il profilo. Adesso la decisione spetterà all’ex Udinese che deve sciogliere tutte le riserve. Fino a quel momento consiglieremmo di tenere aperta la pista Pisa che – come svelato ieri – spera ancora di poter riportare per circa 4 mesi in Toscana l’ex Udinese.”.

8:00 Alfredo Pedullà: “Il ribaltone Bari è completo. Non soltanto, come anticipato, l’esonero di Vincenzo Vivarini con l’imminente arrivo di Moreno Longo (ancora sotto contratto) in Puglia. Ma si viaggia velocemente verso la fine del rapporto con il direttore sportivo Magalini, uno degli artefici dell’attuale disastro. Salvo sorprese, il Bari deciderà di affidare il ruolo a Valerio De Cesare già in organico ma che presto avrà maggiore potere e autonomia.”.

7:45 Alfredo Pedullà: “Il Bari ha ormai deciso. Vincenzo Vivarini era a rischio fin dalla serata di ieri, logicamente e dopo un rendimento pessimo. Per lui in arrivo il secondo esonero stagionale dopo quello di Pescara. Ma la novità è un’altra: il Bari ha ormai deciso di chiamare Moreno Longo, ancora sotto contratto. E domani Longo è atteso in Puglia per rilevare subito la guida tecnica di una squadra in grave difficoltà di classifica”.

Lang verso il Galatasaray

7:30 Alfredo Pedullà: “Conferme totali. Rispetto a quanto vi abbiamo anticipato ieri, possiamo dare i dettagli dell’offerta Galatasaray per Noa Lang: 2 milioni di prestito e altri 30 milioni per il diritto di riscatto. L’esterno olandese classe 1999 ha dato apertura, nei prossimi giorni si lavorerà per i dettagli tenendo conto che il Napoli è atteso da una delicatissima trasferta Champions a Copenaghen. Noa Lang ha aperto al trasferimento in Turchia, nelle ultime ore – come raccontato – c’erano stati sondaggi da club della Premier (in modo particolare e il Fulham) ma adesso il Galatasaray lavora per chiudere”.