Lazio-Como, Baturina e Nico Paz travolgono Sarri

Una vittoria schiacciante e netta. Il Como si è imposto 3-0 a Roma contro la Lazio. A segnare Nico Paz, doppietta e Baturina. Per il talento argentino anche un rigore sbagliato.

Vince 0-3 il Como contro la Lazio. Gara che si sblocca dopo 2 minuti con la rete di Baturina. Al 24′ raddoppio comasco con Nico Paz. Passano 11 minuti e il Como sbaglia il rigore, ancora con Nico Paz. Il fantasista argentino non demorde e al 4′ minuto della ripresa trova anche il gol del 3-0 finale. Successo pesantissimo per Fabregas e i suoi con il Como ora a 37 punti in classifica a -2 dalla Juventus. +5 sull’Atalanta settima. Lazio che resta ancorata al nono posto in classifica a 28 punti, -9 dal Como e +2 sull’Udinese decima. Momento complicato per i biancocelesti che dopo la vittoria di Verona non sono riusciti a dare continuità ai risultati in campionato. Il Como riscatta invece l’1-3 interno con il Milan.

Como show, avanti 0-2 a Roma con la Lazio

Pronti-via e Como in vantaggio dopo 2 minuti. Nemmeno novanta secondi e il Como trova lo 0-1. Valle serve Baturina che lascia partire il destro anche deviato da Romagnoli e manda la sfera alle spalle di Provedel impotente. Raddoppio Como al 24′. Cross di Baturina con Nico Paz che risolve una mischia in area di rigore per il raddoppio del Como. Rigore Como al 34′. Fabbri richiamato al VAR assegna il penalty per fallo di Taylor su Caqueret. Dal dischetto si presenta Nico Paz che calcia e Provedel para evitando lo 0-3. Al 45′ ci prova Zaccagni. Grande chance per la Lazio. Traversone di Cancellieri che trova l’attaccante che calcia di prima. Miracolo di Butez. Prima frazione che termina 0-2.

Nico Paz la chiude 0-3

In avvio di ripresa è subito 0-3 al 49′. Traversone di Alex Valle per Baturina, tocco di tacco del croato per Nico Paz che di prima apre il mancino e trova la doppietta personale. Al 65′ ci prova Noslin. Primo tentativo del secondo tempo per la Lazio. L’ex Verona ci prova da fuori senza trovare il gol. Al 73′ occasione Como con Da Cunha. Nico Paz salta nettamente Romagnoli e serve Da Cunha che lascia sul posto Gila ma viene murato da Provedel. Non succede più nulla, finisce 0-3 per il Como. Lazio sempre più in crisi. Como sempre più sesto a +5 sulla settima, l’Atalanta. Banda Fabregas a -2 dalla Juventus 5^. Biancocelesti fermi al 9^ posto a quota 28 punti in classifica. Nel prossimo turno Como-Torino e Lecce-Lazio.