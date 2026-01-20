Scontri A1, Roma e Fiorentina: stop alle trasferte fino a fine stagione

Diverse ore dopo gli scontri sull’autostrada A1, si va verso una pesante stangata per gli ultras di Roma e Fiorentina colpevoli di quanto accaduto: stop alle trasferte fino a fine stagione.

L’intenzione delle autorità è di seguire la linea del massimo rigore nei confronti delle tifoserie di Roma e Fiorentina. I gruppi ultras delle due squadre sono stati coinvolti negli scontri avvenuti sull’A1 nella giornata di domenica. Una decisione definitiva verrà presa nei prossimi giorni. I tifosi delle due squadre rischiano il blocco delle trasferte fino al termine della stagione. E’ accaduto tutto a poche ore dalla sfida dei viola contro il Bologna, al Dall’Ara e dei giallorossi contro il Torino. L’episodio è avvenuto intorno alle ore 12.30, nei pressi dello svincolo del Raccordo per Casalecchio. Più precisamente, all’altezza del chilometro 195 della carreggiata, nella corsia di emergenza in direzione Ancona, si sono improvvisamente fermate decine e decine di automobili. 200 persone circa sono scese dalle auto e si sono affrontate con spranghe.

L’accaduto

Da una parte vi erano i sostenitori della Fiorentina, diretti a Bologna per assistere alla partita contro il Bologna in programma alle ore 15 allo stadio Dall’Ara. Dall’altra, i tifosi della Roma, in viaggio verso Torino, dove la squadra giallorossa era attesa alle 18 allo Stadio Olimpico Grande Torino per la sfida contro il Torino. L’incontro casuale dei due gruppi ha dato origine alla guerriglia. Durante gli scontri, non sono rimasti coinvolti soltanto i tifosi: diverse automobili sono state danneggiate, comprese quelle di ignari automobilisti che stavano transitando in quel momento lungo le corsie autostradali. Nonostante la violenza delle azioni, al momento non risultano persone ferite. Ora le due tifoserie rischiano una lunga squalifica fino almeno al termine della stagione per quanto riguarda le trasferte. Durante gli scontri sarebbe stata sottratta anche una bandiera della Roma, dai tifosi viola.

18.01.2026🇮🇹Fiorentina stolen material Roma, click for more here: https://t.co/jktgBVnjsa All in one place. Tap to download.

🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/VkbaDu0ypC — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) January 20, 2026

Rischio divieto trasferte

Da Milano, in via Rosellini, sede della Lega Serie A, è arrivato l’eco del forte fastidio del governo per quanto accaduto. La sensazione, filtrata nelle ultime ore, è che la linea della tolleranza sia stata definitivamente superata. Il Viminale starebbe infatti valutando un provvedimento drastico, pronto a colpire duramente le frange violente del tifo. L’ipotesi più concreta è quella di vietare le trasferte ai tifosi di Fiorentina e Roma fino al termine della stagione, una misura senza precedenti recenti che avrebbe un impatto significativo sul campionato e sull’organizzazione delle gare. Una decisione che nasce dalla necessità di tutelare l’ordine pubblico e prevenire il ripetersi di episodi che nulla hanno a che vedere con lo sport.