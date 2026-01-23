Giovane al Napoli, la sua storia prima di Verona tra Lego e Supereroi

Il Napoli ha chiuso l’acquisto di Giovane Santana dall’Hellas Verona: investimento complessivo da 20 milioni di euro tra parte fissa e bonus con il brasiliano che firmerà un contratto valido fino al 30 giugno 2030. Un colpo reso possibile dopo le cessioni di Noa Lang al Galatasaray e Lorenzo Lucca al Nottingham Forest.

Talento brasiliano arrivato in gialloblù in estate, si è messo in mostra in Serie A in questi primi sei mesi italiani dopo che il diesse Sogliano l’ha preso a parametro zero dopo la conclusione della sua avventura al Corinthians. Il Napoli ha superato una lunga concorrenza per il classe 2003 che ha siglato tre gol e fornito quattro assist con la casacca degli scaligeri.

Chi è Giovane: acquistato del Napoli dal Verona

Di piede mancino, cresciuto calcisticamente nel Red Bull Brasil e nel Capivariano FC, si è trasferito al Corinthians nel 2022: ha debuttato nel Campeonato Brasileiro contro il Botafogo: 47 presenze, 3 gol e 1 assist con la Prima Squadra del Timão tra tutte le competizioni, incluse Copa do Brasil, Copa Libertadores e Copa Sudamericana. Ha fatto parte della Nazionale Brasiliana Under 20 con cui ha vinto il Sudamericano di Categoria nel 2023: in quell’occasione segnò la sua prima rete con la Seleção contro il Paraguay. Ha anche partecipato al Mondiale Under 20 del 2023 e al torneo preolimpico a Parigi 2024.

Giovane-Napoli: le passioni del brasiliano

Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, tra le passioni extra-calcio del brasiliano ci sono sicuramente i Lego e i Supereroi: tanto è vero che in occasione del suo 20esimo compleanno ha celebrato un giorno così importante con una festa a tema Spiderman. Nonostante la giovane età è sposato e ha una figlia. Centravanti mancino, apprezzato dal Napoli per la sua duttilità tattica, può ricoprire può ruoli nel reparto offensivo degli azzurri… e dopo sei mesi è pronto per prendersi la scena con i campioni d’Italia.