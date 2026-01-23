Mazzata Brignone, l’annuncio gela i tifosi: non ci sarà

Federica Brignone, in vista dell’inizio delle Olimpiadi, continua a essere al centro dell’attenzione e di discussioni varie.

Federica Brignone è una campionessa straordinaria. Non lo è soltanto per i successi conquistati, ma anche per le cadute dalle quali ha dimostrato di potersi rialzare con una tenacia e una resilienza invidiabili.

Ci riferiamo specialmente al bollettino medico del 3 aprile 2025, che raffigurava un quadro doloroso, frustrante e molto chiaro: dopo una caduta sull’Alpe Lusia, la Brignone aveva subito una frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Una mazzata assoluta per una campionessa del genere, che però non se n’è stata con le mani in mano, ha recuperato ed è tornata anche a riprendersi completamente. Adesso la partecipazione alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 non è più impossibile, per quanto abbia deciso di fermarsi in questo momento.

Federica Brignone si ferma: decisione presa

Non si tratta di una battuta d’arresto, ma una decisione ponderata e presa anzi tempo. Lo stop, se così vogliamo definirlo, è relativo alla Coppa del Mondo di sci, in vista della tappa di Repubblica ceca a Špindlerův Mlýn. La leggenda dello sci italiano e mondiale, come ampiamente previsto in precedenza, praticherà un turno di riposo. Per così dire, visto e considerato che sarà impegnata ad allenarsi a Cortina. La decisione di fermarsi che coinvolge Federica Brignone, quindi, come abbiamo precisato è assolutamente prevista e ponderata.

L’obiettivo è quello di preparare l’atleta italiana alle prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, nella speranza di far sì che la Brignone sia pronta per i prossimi e quanto più imminenti Giochi che si svolgeranno in Italia. Non è chiaro il grado di aspettative della sciatrice e di chi gli sta intorno, anche perché riprendersi dopo un infortunio del genere non era assolutamente scontato, ciò che però sappiamo con assoluta certezza è che la fuoriclasse azzurra darà il massimo per ottenere il pass per le prossime olimpiadi.

E anche se non è stata fissata una deadline a livello di ambizioni e possibilità, non abbiamo il minimo dubbio che cercherà di ottenere i migliori risultati possiibli e immaginabili. Del resto, è nella sua natura tentare di raggiungere il top a livello agonistico. Per il momento rimane ad allenarsi a Cortina. Di tempo per prendere le decisioni più importanti, comunque, ce n’è veramente moltissimo ancora. Che si tratti delle prossime olimpiadi o del futuro sportivo stesso di Federica Brignone.