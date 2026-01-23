Noa Lang vola via da Napoli, in prestito al Galatasaray. Nella notte il calciatore è atterrato a Istanbul festeggiando l’inizio della sua nuova avventura con il club turco.

Lang è stato accolto da una folla di tifosi euforici, che gli hanno dato il benvenuto tra cori e grande entusiasmo, pronto così a intraprendere il nuovo percorso in questa seconda parte di stagione. Intercettato al suo arrivo, ha dichiarato: “Sto bene fisicamente e sono molto felice di essere qui, in un grande club. I tifosi mi hanno mandato tantissimi messaggi su Instagram e quello che mi ha colpito di più è stata la dimensione della società”, ha detto a Sky.



Il rapporto mai sbocciato con Conte

Lang, arrivato al club partenopeo la scorsa estate, lascia il Napoli con la formula del prestito oneroso da 2 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. A ottobre 2025, non possiamo dimenticare lo sfogo del calciatore nei confronti di Conte, che aveva deciso di lasciarlo inizialmente quasi ai margini del progetto, salvo concedergli successivamente qualche minuto nei finali di partita: “Gioco poco? Preferisco non dire nulla a riguardo. Penso che ogni giocatore voglia giocare, giusto? Credo che questo dica tutto. Non so cos’altro posso fare. Mi sto allenando duramente. Devo mordermi un po’ la lingua. Ma non ho altra scelta”.

Il calciatore aveva specificato la sua scelta, desideroso di riscattarsi: “Ho firmato un contratto qui, quindi devo accettarlo così com’è adesso. Non ho altra scelta. La partita è stata scandalosa. Siamo stati semplicemente surclassati”, aveva detto Lang, il cui desiderio è sempre stato quello di andar via dalla truppa partenopea per giocare con maggior continuità e ritrovare lo smalto dei tempi migliori.

La nuova avventura

Lang ha maturato questa scelta dopo una stagione fin qui molto altalenante, caratterizzata da uno scarso feeling con Conte. In maglia azzurra, l’ex PSV ha collezionato 27 presenze complessive tra Serie A, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Italiana, realizzando un solo gol.

Noa Lang, çok mutlu 😍 pic.twitter.com/n8MFHIKdV3 — Le Marca Sports (@lemarcaspors_) January 22, 2026

Adesso al Galatasaray, Lang ha tantissima voglia di rifarsi perché l’obiettivo è quello di cercare di rilanciarsi anche in ottica Mondiale, competizione alla quale non vorrà certamente mancare. Il suo attuale contratto con il Napoli è comunque valido fino al 2030. In carriera ha indossato le casacche di Club Brugge, PSV, Ajax e Twente.