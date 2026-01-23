Domenica 25 gennaio alle ore 18, l’Allianz Stadium ospita uno dei match più attesi della 22ª giornata di Serie A: Juventus-Napoli. Una sfida che vale molto più dei tre punti, tra obiettivi europei, rivalità storiche e il confronto diretto tra Antonio Conte e Luciano Spalletti, due allenatori legati a doppio filo al passato dei rispettivi club.

Gli azzurri precedono i bianconeri di 4 punti, ma con l’arrivo di Spalletti, Madama ha cambiato marcia

Classifica e momento delle squadre: Napoli avanti, ma la Juve cresce

I bianconeri arrivano galvanizzati dal successo in Champions League per 2-0 contro il Benfica, mentre gli uomini di Antonio Conte si presentano ancora alle prese con una lunga lista di infortuni.

Serie A: Juventus – Napoli, Conte e Spalletti sfidano il loro passato.

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, Spalletti ha trasformato la Juventus fin dal suo arrivo, imprimendo maggiore equilibrio e solidità alla squadra, che nelle ultime 12 gare ha raccolto 24 punti con 7 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Il Napoli, invece, fatica a sopperire alle numerose assenze, ma ha ritrovato la vittoria in campionato nel turno scorso contro il Sassuolo, interrompendo una serie di tre pareggi consecutivi.

Conte vs Spalletti: incrocio ad alto contenuto emotivo

Il confronto tra i due allenatori aggiunge fascino alla sfida: Antonio Conte, ex bianconero, sfida il tecnico di Certaldo per il secondo incrocio ufficiale tra i due, dopo il 2-1 del Napoli nell’andata a Fuorigrotta. I precedenti storici raccontano partite generalmente chiuse: tre degli ultimi quattro incontri giocati a Torino si sono conclusi con un massimo di due gol complessivi.

