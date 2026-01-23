Serie A: Roma–Milan, duello dal sapore di Champions all’Olimpico

Roma-Milan è molto più di una semplice partita: è un test di maturità, un incrocio che può indirizzare la corsa Champions e dire molto sul futuro immediato della Serie A. I giallorossi cercano la prima vittoria contro una big, i rossoneri, imbattuti in trasferta, a caccia dei tre punti per rimanere in scia dell’Inter capolista.

Classifica e momento: Roma in crescita, Milan all’inseguimento dell’Inter

Sfida chiave domenica sera allo stadio Olimpico, dove Roma e Milan si affrontano nella 22ª giornata di Serie A per misurare le rispettive ambizioni europee. I giallorossi, quarti con 42 punti, puntano al quinto successo consecutivo per restare agganciati alla zona Champions; i rossoneri, secondi a quota 46, vogliono consolidare il ruolo di principali inseguitori dell’Inter.

Roma–Milan, duello dal sapore di Champions all’Olimpico

La Roma vanta finora la miglior difesa del campionato con appena 12 gol subiti in 21 partite, ma è ancora alla ricerca della prima vittoria contro una big della classifica: cinque delle sette sconfitte stagionali sono infatti arrivate contro formazioni di alta fascia.

Da sottolineare inoltre come, insieme al Como, Roma e Milan siano le squadre che hanno incassato meno reti in Serie A, con ben 10 clean sheet a testa.

Numeri e difese di ferro: Roma e Milan al top in Serie A

Sul fronte opposto, il Milan di Massimiliano Allegri non perde dalla prima giornata di campionato (1-2 contro la Cremonese) ed è ancora imbattuto lontano da San Siro, confermando una solidità che si riflette anche nei confronti diretti di alta classifica. La sfida dell’Olimpico sarà anche il 31° incrocio in panchina tra Gian Piero Gasperini e Allegri: il bilancio sorride al tecnico ex Atalanta, avanti con 14 vittorie contro le 6 del collega. L’ultimo precedente tra le due squadre risale al 2 novembre 2025, quando il Milan si impose 1-0 a San Siro grazie alla rete decisiva di Pavlovic.

