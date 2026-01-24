Cagliari, colpo salvezza a Firenze: i viola restano in zona retrocessione

Sembrava in ripresa la Fiorentina, ma questa sera al Franchi il colpo salvezza l’ha firmato il Cagliari di Pisacane, che conquista la seconda vittoria di fila.

Dopo un mese e mezzo, la formazione di Vanoli torna a a perdere in casa e lo fa in uno scontro diretto contro il Cagliari, che si impone 1-2 al Franchi. Bravi i rossoblu a difendersi con grande ordine nel secondo tempo: super Caprile che ha evitato la rimonta viola in un finale di spinta assoluta dei toscani, che escono però nuovamente a bocca asciutta e restano in zona retrocessione.

Partenza sprint al Franchi

La gara parte molto forte e dopo pochi istanti l’iniziativa è di Gudmundsson sulla sinistra che si libera bene dalla marcatura di Ze Pedro e fa sibilare il palo con un tiro molto insidioso. I toscani fanno la partita, ma senza trovare grossi spazi dalla cintola in su. Così passano gli ospiti grazie a un contropiede condotto molto bene: il solito Palestra s’invola sulla fascia e pennella un cross perfetto per la testa di Kilicsoy, che colpisce benissimo di testa e infila De Gea grazie ad una deviazione di Comuzzo.

Non si fa attendere la reazione della Fiorentina: ancora l’attivissimo Gudmundsson a insidiare la porta di Caprile, che dice ‘no’ con un grande intervento.

La mazzata e la reazione tardiva

A inizio ripresa arriva la mazzata per la viola: ancora una volta negli spazi concessi dalla truppa di Vanoli, s’inserisce molto bene Sebastiano Esposito, che dapprima riceve al limite dell’area, vede arrivare di gran carriera Palestra sulla destra, che prende la mira all’angolino trafiggendo l’incolpevole De Gea. L’inerzia è ormai tutta dei sardi, a un passo dal tris con lo scatenato Kilicsoy: è provvidenziale l’intercetto di Ndour, che salva i suoi.

Vanoli prova a scuotere i suoi e ottiene una buona risposta dai cambi: al 75esimo Brescianini accorcia le distanze, poi la viola ci prova a più riprese, senza trovare il pareggio. Il Cagliari conquista la seconda vittoria consecutiva dopo il colpaccio contro la Juve. La Fiorentina resta al terz’ultimo posto della classifica e, nonostante una reazione veemente, esce sconfitta dal Franchi in una sfida delicata nella lotta salvezza.