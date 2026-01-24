Lecce-Lazio, pari senza emozioni al Via del Mare

Termina 0-0 al Via del Mare tra Lecce e Lazio. Punto importante per la banda Di Francesco in ottica salvezza, ora i salentini sono momentaneamente fuori dalle ultime 3. Passo falso per i ragazzi di Sarri.

E’ terminata 0-0 la gara del Via del Mare tra il Lecce di Eusebio Di Francesco e la Lazio di Maurizio Sarri. Punto importante per i salentini che escono così dalla zona retrocessione a danno della Fiorentina ora terzultima. Resta ancorata al 9^ posto la formazione biancoceleste a quota 29 punti, -1 dal Bologna ottavo. Ora +3 sull’Udinese decima in classifica. E’ il Lecce ad avere l’occasione migliore con Ramadani che colpisce la traversa. Lazio che ci prova con Dia. Finisce così 0-0 con le due squadre che portano a casa un punto a testa.

Lecce-Lazio, termina 0-0 senza grandi emozioni

Un minuto e Lecce subito pericoloso. Pierotti si inserisce e conclude a incrociare senza risultare pericoloso. Grande conclusione di Coulibaly, Provedel salva i biancocelesti. Gran giocata di Ramadani al 39′. Botta micidiale del centrocampista del Lecce che colpisce la traversa. Prima frazione che si conclude senza gol. Finisce 0-0.

Prima chance della ripresa per la Lazio al 54′. Zaccagni imbecca Dia ma Gallo allontana in fallo laterale. Al 61′ doppio passo e pallone strisciato, senza riuscire ad impensierire la difesa del Lecce. Al 70′ occasione di Cheddira. L’attaccante è però scivolato al momento del tiro, con il pallone che termina a lato della porta di Provedel. non succede più nulla. Termina 0-0.

Lecce, le parole di Di Francesco

Eusebio Di Francesco ha parlato così dopo il pari 0-90 contro la Lazio: “Devo cercare di conquistare la salvezza con il Lecce a seconda del mio dna. La squadra ha cercato la vittoria a tutti i costi e sarebbe stato un peccato perderla. Specialmente nel primo tempo siamo siamo stati dominanti nelle riagressioni ed è un peccato quando fai così tante e non fai gol, e non è la prima volta. E’ colpa nostra, però, se non riusciamo a sfruttare al meglio le occasioni. Il Lecce deve avere un pizzico di fortuna in più, ci dobbiamo liberare di questo aspetto perchè può essere un peso. Oggi abbiamo dato un pizzico di qualità in più e ho inserito uomini offensivi nell’occupazione degli spazi“.