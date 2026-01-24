Scatto olimpico, così Vonn non ha rivali: nessuna può batterla

Si avvicinano le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, e insieme a loro anche il momento in cui Lindsey Vonn si fa effettivamente notare.

Lindsey Caroline Vonn è una autentica leggenda degli sport invernali, in particolare degli sci. Si tratta infatti dell’atleta di punta degli Stati Uniti degli anni 2000 e 2010.

Ha conquistato un oro olimpico, ma non solo, perché fra i suoi successi sono da annoverare anche due ori iridati, quattro Coppe del Mondo generali e sedici di specialità. Si tratta inoltre della seconda sciatrice della storia con più vittorie, ben 83. Si è ritirata nel 2019, pur essendo tornata a gareggiare nel 2024.

Ancora oggi, nonostante l’età di 41 anni, continua ad essere capace di vincere e convincere, e promette di volerlo fare anche nel 2026. Si tratta non solo di una fuoriclasse, ma anche di una campionessa a tutto tondo che recentemente ci ha tenuto particolarmente a fare parlare di se stessa: ecco in quale modo precisamente.

Lindsey Vonn stupisce tutti: ecco in che modo

Abbiamo parlato di Lindsey Vonn, concentrandoci sulle vittorie che la contraddistinguono fin da quando è giovanissima, anche se di recente ha fatto parlare di sé per quello che è effettivamente un trend che sta impazzando nettamente sui social media, quello che riguarda la ricorrenza dei 10 anni fra il 2016 e il 2026. Anche la leggenda dello sci femminile ha voluto prenderne parte. Tale trend invita coloro che ne prendono parte a inserire su Instagram fotografie del passato e fare così una sorta di comparazione con l’anno attualmente corrente.

L’atleta professionista ha postato diversi scatti, fra i quali si possono notare quelli che la ritraggono in uno shooting scattato per Sport Illustrated ai Caraibi, in cui la Vonn appare in spiaggia senza veli, costume disegnato addosso – con la tecnica del body painting – a parte. Le immagini parlano chiaramente: Lindsey Vonn non ha perso minimamente lo smalto di un tempo anche dal punto di vista estetico. Dieci anni non sono affatto pochi nella vita di un essere umano adulto, eppure la campionessa statunitense dimostra di non sentirli particolarmente.

Se le foto npn ci bastano come testimonianza vivente di quello che stiamo dicendo, basti pensare ai risultati che l’americana continua a ottenere all’interno del mondo degli sci, il che è tutto tranne che scontato a oltre 40 anni. Mentre lei continua a stupire dal punto di vista sportivo, anche lato estetico e atletico non pare affatto da meno. Immagini e risultati alla mano, come sempre ci ha abituati nel corso della sua vita e carriera.