Sinner, l’ammissione gela i tifosi: c’entra Alcaraz

Jannik Sinner, in un modo o nell’altro, finisce sempre al centro dell’attenzione. Stavolta è più comprensibile che mai, specialmente perché c’è da considerare il fatto che sono iniziati da poco gli Australian Open.

Molto più di un semplice torneo, dato che si tratta del primo Slam della stagione. Un evento che l’altoatesino punta a conquistare anche nel 2026, dopo esserci riuscito sia nel 2024 che nel 2025. Non sarà facile riuscirci, però. Dopotutto, non possiamo dimenticare che ad affrontarlo in vista dei prossimi match ci saranno atleti del calibro di Novak Djokovic e Carlos Alcaraz.

Il veterano serbo detiene più vittorie di tutti a Melbourne, mentre lo spagnolo vuole affermarsi per la prima volta in carriera in Australia. In qualunque modo la si veda, di sicuro ci aspettiamo di vedere grandi battaglie in campo nei prossimi giorni.

Sinner lo ha ammesso: di cosa si tratta

Jannik Sinner si è fatto notare di recente per alcune dichiarazioni assai importanti in vista delle prossime sfide che lo attendono all”Australian Open.

E in particolar modo, ha dichiarato che sta cercando di inserire all’interno del proprio repertorio la palla corta, un’arma in più che potrebbe divenire determinante a partita in corso già nel torneo major del circuito ATP: “Dobbiamo lavorare sulla palla corta con il rovescio, perché a volte non arriva neanche alla rete. Lavorerò con un ragazzo che si chiama Simone, che ha mani fantastiche, anche se ha perso subito al One Point Slam. Ci prepariamo al meglio, sono contento di dove sono ma ce la metteremo tutta per fare ancora di più. La migliore palla corta ce l’ha Carlos Alcaraz, ma anche Moutet e Gaston”.

Attraverso queste dichiarazioni, Jannik Sinner è apparso davvero molto chiaro in riferimento a quelle che sono le prossime sfide che lo riguardano già a partire dall’Australian Open. Il tennista azzurro è completamente consapevole del fatto che Carlos Alcaraz in qualche fondamentale si trova in una posizione più avanzata rispetto a lui, specialmente per quanto riguarda l’utilizzo della palla corta durante i match. Tuttavia, allo stesso tempo, lavora costantemente insieme al suo staff tecnico per ridurre questo gap che lo distanza dal numero uno al mondo, nella speranza di riuscire ad assottigliare questa differenza che separa i due fuoriclasse del tennis moderno al più presto. Magari, perché no, già in previsione delle fasi finali di Melbourne.