Segui minuto per minuto le ultime notizie di calciomercato di oggi, domenica 25 gennaio 2026. Le trattative iniziano a subire accelerate importanti.

Calciomercato, gli aggiornamenti:

13:46 Comunicato Lazio su Romagnoli: “La S.S. Lazio ribadisce che Alessio Romagnoli non è mai stato inserito sul mercato e comunica che il difensore rimarrà un giocatore biancoceleste. Nonostante le diverse richieste pervenute nelle ultime settimane, la volontà del Club è ferma nel trattenere un calciatore ritenuto elemento centrale del progetto sportivo sotto il profilo tecnico, umano e di leadership all’interno del gruppo squadra”.

12:10 Corriere dello Sport – Bologna a caccia di un attaccante importante: nel mirino Evan Ferguson della Roma e Luis Openda della Juventus. Trattative molto difficili.

12:05 Inter, Luis Henrique potrebbe anche lasciare il club nel mese di gennaio. Dalla Turchia parlano di un interessamento insistente del Besiktas.

12:03 Il Palermo vuole regalarsi un pezzo da novanta in fase offensiva: i rosanero hanno messo nel mirino Matteo Tramoni del Pisa.

Giovane è un nuovo calciatore del Napoli. Alfredo Pedullà, sul proprio sito, ripercorre la trattativa: “Il 19 gennaio vi avevamo svelato che il Napoli avrebbe potuto chiudere in poco tempo. Infatti presto sarebbe arrivata l’offerta da 20 milioni che ha chiuso la pratica. Proprio in quelle ore del 19 gennaio anche la Juve era stata accostata al brasiliano in uscita dal Verona, in tandem con una Lazio per una ipotetica – molto ipotetica – corsa a tre. I biancocelesti è vero ci hanno provato ma era stato segnalato troppo affollamento per Giovane rispetto al reale stato delle trattative (esagerato inserire la Juve, mai davvero collegata). Dal famoso 19 gennaio il Napoli è stato davvero l’unico club che ha mantenuto il vantaggio chiudendo in 5 giorni. Stasera alle 18 Giovane troverà sì la Juventus, ma da avversario e per la prima volta con la maglia azzurra”.

00.30 Nuovo rinforzo per la Roma? Ne parla Alfredo Pedullà: “La Roma cerca un terzino sinistro giovane e di sicura prospettiva. Dopo aver sondato sia Fortini (la Fiorentina spinge per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2027) che Bernasconi, il sito TransferFeed ieri ha riportato un concreto interesse per Dayann Methalie, diciannovenne in forza al Tolosa. Un profilo molto interessante e segnalato in grande crescita. La Roma ha sondato e ci sta provando. La valutazione si avvicina ai 20 milioni secondo il sito che ha lanciato la notizia. Ma secondo le informazioni in nostro possesso la valutazione è superiore di almeno 6-7 milioni rispetto ai famosi 20 sulla base fissa e servirebbero anche dei bonus. Methalie viene considerato uno dei migliori giovani interpreti nel suo ruolo tra gli specialisti in giro per l’Europa”.

Juventus, le ultime su En-Nesyri

00.01 Le ultime di Alfredo Pedullà su En-Nesyri alla Juventus: “Tre giorni pieni pensando a En-Nesyri. Una missione che non consente di tornare a casa (per ora) con l’attaccante da consegnare a Spalletti malgrado un blitz infinito a Istanbul. Forse ci sarebbe molto da dire sulla tempistica, aspettiamo la fine della storia. Ma con tutto il rispetto per l’attaccante del Fenerbhace stiamo parlando di un buonissimo specialista, evidentemente non di un crac. E anche se lo fosse, la Juve è la Juve.

E quando si va, bisogna tornare con la “preda”, altrimenti sembra quasi come se la tua vita dipendesse da un calciatore. La Juve ha fatto tutto con il Fenerbahce, circa 25 milioni (come raccontato) tra prestito, ingaggio e diritto di riscatto. Lo stesso club turco vorrebbe che arrivasse il via libera avendo accettato la proposta bianconera. Di queste storie ne abbiamo viste e ne vedremo tante, non è la prima e non sarà l’ultima, tuttavia c’è sempre un limite. Aspettiamo com’è giusto che sia. Ma la Juve è la Juve e torna da una missione senza il calciatore che serve a Spalletti e malgrado il via libera del club che ne detiene il cartellino”.